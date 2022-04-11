نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض يارس 2021 المستعملة في السعودية بنسبة 10%.. أسعار خرافية في المقال التالي

انخفض سعر يارس 2021 المستعملة بنسبة 10% في تعاملات سوق السيارات السعودي تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، وتعد يارس من السيارات الجبارة والتي تحتل مرتبة متقدمة جدا في السيارات الموفرة في قطع الغيار واستهلاك الوقود والصيانة الدورية بالإضافة إلى كونها صاحبة أداء متميز ومرضي لمعظم الراغبين في امتلاك سيارة سيدان متوسطة الحجم. انخفاض يارس 2021 المستعملة في السعودية بنسبة 10% يتراوح سعر يارس الاقتصادية قبل الانخفاض ما بين سعر الـ55 ألف حتى 57 ألف ريال سعودي.

وفي الوقت نفسه نال الانخفاض من سعر السيارة وهبط بقيمة حوالي 10% وأصبح الأسعار حاليا تتراوح ما بين الـ52 ألف و55 ألف.

الانخفاض طال بنسبة أكبر السيارات ذات الحالات المتميزة والممشى القليل. سيارة يارس 2021 في الرياض بحالة متميزة وسعر خرافي يارس باللون الأبيض الممشى 17 ألف كيلومتر، اللون الداخلي بيج، حالة البدي من الخارج بحالة الوكالة.

وفي الوقت نفسه ممشى السيارة قليل وتحتوي على ريموت كنترول لفتح السيارة عن بُعد.

كذلك تحتوي على مقاعد من القماش بالإضافة إلى زجاج كهربائي وبلوتوث وكذلك مكان لوصلة الAUX.

سعر يارس هو 53 ألف ريال سعودي وهذا الرقم قابل للتفاوض، جميع مشمولات السيارة تتواجد داخلها. يارس ممشى قليل وسعر خرافي بعد الانخفاض في القصيم هناك سيارة أخرى تويوتا يارس في القصيم وهو تعمل بالبنزين، ممشى السيارة 42500 كيلومتر.

وفي الوقت نفسه الممشى قابل للزيادة نظرًا لاستمرار استعمال السيارة حتى إتمام البيع.

البدي بحالة الوكالة بدون ملاحظات نهائيًا.

سعر السيارة هو 49500 وهو سعر متميز بالنسبة لحالتها خاصة بعد انخفاض الأسعار القوي.

قير السيارة اتوماتيكي وحالة السيارة من الداخل لا تحتاج إلى تعديل. تويوتا يارس موديل العام الماضي بحالة جيدة وبدون ملاحظات السيارة تحتوي على مثبت سرعة، وتوجد في مكه، القير اتوماتيكي، ممشى السيارة هو 49 ألف كيلومتر.

وفي الوقت نفسه السيارة تحتوي على شاشة داخلية قوية في تابلوه السيارة.

سعر السيارة هو 47 ألف ريال سعودي، محرك السيارة 1.5 سي سي.

حالة السيارة من الخارج بتقييم 10 من 10 ولا تحتاج إلى تعديل.

دهان السيارة بحالة الزيرو وليست عليه أي ملاحظات أو خدوش. عمر شويل - جدة انخفاض يارس 2021 المستعملة في السعودية بنسبة 10%.. أسعار خرافية - ثقفني

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