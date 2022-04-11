بـ13 الف ريال فقط.. ارخص سيارات فورد مستعملة للبيع بحالات ممتازة من الخارج والداخل في السعودية

يقدم سوق المستعمل للسيارة عدة سيارات فورد مستعملة في السعودية، حيث أن سوق المستعمل هو سوق يحوي الملايين من السيارات الرائعة بمواصفات ممتازة وتنال إعجاب الكثير من الراغبين في شراء سيارة مستعملة، وليس معنى أنك قمت بشراء سيارة مستعملة أنك اشتريت سيارة بها عيوب، فالهدف من بيع المالك للسيارة يكون إما لرغبته في شراء سيارة جديدة أو أنه بحاجة إلى بعض المال أو أن السيارة لا تناسبه ولكن قد تناسب الآخرين.

ارخص سيارات فورد مستعملة للبيع بحالات ممتازة

1. سيارة فورد موستاج 2017

تعد سيارة فورد موستاج من أفضل السيارات التي تناسب الفئة الشبابية وفي وقت إصدارها قام الكثير من الشباب بشراءها وتتميز السيارة بكل مما يلي:-

يمكن للسيارة أن تقطع 55 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.

سعر بيع السيارة في سوق المستعمل يبلغ 90 ألف ريال سعودي.

موتور السيارة قوي ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.

لونها الخارجي أحمر اللون وتحتوي على بابين فقط.