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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ13 الف ريال فقط.. ارخص سيارات فورد مستعملة للبيع بحالات ممتازة من الخارج والداخل في السعودية في المقال التالي
يقدم سوق المستعمل للسيارة عدة سيارات فورد مستعملة في السعودية، حيث أن سوق المستعمل هو سوق يحوي الملايين من السيارات الرائعة بمواصفات ممتازة وتنال إعجاب الكثير من الراغبين في شراء سيارة مستعملة، وليس معنى أنك قمت بشراء سيارة مستعملة أنك اشتريت سيارة بها عيوب، فالهدف من بيع المالك للسيارة يكون إما لرغبته في شراء سيارة جديدة أو أنه بحاجة إلى بعض المال أو أن السيارة لا تناسبه ولكن قد تناسب الآخرين.
ارخص سيارات فورد مستعملة للبيع بحالات ممتازة
1. سيارة فورد موستاج 2017
تعد سيارة فورد موستاج من أفضل السيارات التي تناسب الفئة الشبابية وفي وقت إصدارها قام الكثير من الشباب بشراءها وتتميز السيارة بكل مما يلي:-
- يمكن للسيارة أن تقطع 55 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.
- سعر بيع السيارة في سوق المستعمل يبلغ 90 ألف ريال سعودي.
- موتور السيارة قوي ويقترن بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.
- لونها الخارجي أحمر اللون وتحتوي على بابين فقط.
2. سيارة فورد إكسبيديشن 2015
تعتبر سيارة فورد إكسبيديشن 2015 من أفضل السيارات القديمة التي تم إصدارها في عام 2015م وتتميز بكل مما يلي:-
- سعر السيارة يبلغ 56 ألف ريال سعودي.
- يمكن للسيارة قطع 353 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.
- لون السيارة الخارجي أحمر قاتم.
- الموتور يحتوي على ناقل حركة أوتوماتيكي.
- تحتوي السيارة على خمسة أبواب.
3. سيارة فورد كراون فيكتوريا 2012
قد مرّ الكثير من الوقت على إصدار هذه السيارة وهي من أفضل سيارات شركة فورد الألمانية التي تم إصدارها في عام 2012م وتتميز بكل مما يلي:-
- تقوم السيارة بقطع 137 ألف كيلو متر بنزين.
- متوفرة بسعر 25 ألف ريال سعودي.
- يقترن موتور السيارة بفتيس يعمل أوتوماتيكيًا.
- لون السيارة الخارجي فضي.
- تحتوي السيارة على أربع أبواب.
4. سيارة فورد إكسبلورر 2008
من أشهر سيارات فورد القديمة التي تم إصدارها وانتشارها في عام 2008 ولازالت تتمتع بشهرة واسعة حتى الآن وتتميز بالمواصفات التالية:-
- سنة صنع السيارة 2008م.
- تستطيع قطع 300 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.
- تتكون من بابين فقط ولونها الخارجي رصاصي.
- سعر بيع السيارة 13 ألف ريال سعودي في سوق المستعمل.
- الموتور يقترن بناقل حركة أوتوماتيكي.
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