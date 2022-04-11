نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل سيارات مستعملة يبدأ من 30.000 وحتى 250 ألف ريال بدون تحويل راتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة أو جديدة هي من أهم ما يبحث عنه الأفراد الذين يبحثون عن أفضل الوسائل للتنقل السريع، وتكون خاصه بهم في أي وقت وفي أي مكان، ولذلك يبحث بعض من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية عن طرق الحصول على سيارات جديدة أو مستعملة كما يفضلها البعض، فهناك من يرغب في امتلاك سيارة جديدة تكون موديل السنة وبسعر جيد حيث أنها تحتوي على كماليات عديدة وعلى أحدث موديل، والبعض الأخر يبحث عن السيارات المستعملة حتى تكون مناسبه لمحدودي الدخل وبسعر رخيص.

تمويل سيارات مستعملة

قام البنك المركزي السعودي بتوفير بعض من البنوك والشركات السعودية التي تقدم تمويل سيارات مستعملة أو سيارات جديدة للتمويل التأجيري للسيارات، وأيضاً التمويل الشخصي والتمويل العقاري، وتكون هذه البنوك والشركات موثقة وتقوم بمزاولة التمويل لجميع الأفراد من المواطنين والمقيمين، ومن ضمن تلك البنوك بنك الرياض الذي يوفر تمويل سيارات مستعملة يبدأ من 30 ألف ريال لأنواع كثيرة من السيارات ويصل حتى 250 ألف ريال، وفق ما يتم اختيار السيارة من أحد الوكلاء المعتمدين لدى البنك، وهناك أنواع متعددة لتلك السيارات والتي تختلف من اهتمامات شخص لأخر.

أنواع السيارات المستعملة للتمويل

يبدأ التمويل للسيارات المستعملة من 30 ألف ريال وحتى 250 ألف، برسوم إدارية 1% لمدة 3 سنوات، وهناك مجموعة كبيرة من السيارات التي يتم قبولها في العروض، تمويل شخصي بمليون ونصف ريال، وهي سيارات هيونداي، وهوندا، وتويوتا، مرسيدس، أودي أنفنتي، لكزس، بي أم دبليو، جي أم سي، شيفورلية، جيب، فورد، كيا، نيسان، لينكولن، ميتسوبيشي، كادلاك، وهناك الوكلاء المعتمدين والذي من بينهم شركة عبد اللطيف جميل للسياران نيسان، بترومين، شركة الجبر، عبد الله هاشم، توكيلات الجزيرة، سيارات بدون مقدم والقسط الأول والثاني مجاني، المجدوعي والوعلان، محمد يوسف ناغي، ونخبة كبيرة من السيارات والوكلاء المعتمدين للحصول على السيارة التي ترغب بها بدون تعقيدات.

شروط الحصول على السيارات المستعملة

التمويل متاح للمواطنين والمقيمين ولكن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لكي تحصل على التمويل بموافقة فورية، ولك أختيارين لمن يريد أن يحول راتبه إلى بنك الرياض والذي يريد أن لا يقم بتحويل الراتب، ولكل منهما شروط وأوراق مطلوبة، وللمواطنين السعوديين لا يقل العمر عن 21 عاما في جميع الأحوال، سيارات بدون تحويل راتب، وأن يكون الراتب الشهري لا يقل عن 4000 ريال للعملاء الذين يتم تحويل رواتبهم، أما العملاء الذين لا يتم تحويل رواتبهم فيجب أن يكون الدخل الشهري لا يقل عن 6000 ريال، وتكون الخدمة بجهة العمل لا تقل عن ثلاثة أشهر، أما العملاء الغير سعوديين فيجب أن يكون العمر لا يقل عن 21 عاما ويكون صافي الدخل لا يقل عن 6000 ريال لمن يريد تحويل الراتب لبنك الرياض، أما عملاء بدون تحويل الراتب فيكون الدخل الشهري لا يقل عن 8000 ريال.

خطوات التقديم على طلب تمويل السيارات المستعملة

يجب أن تقم بتحضير الأوراق والمستندات المطلوبة من الهوية الوطنية، رخصة القيادة، صورة من الإقامة، تعبئة نموذج طلب التمويل، كشف حساب بنكي لأخر 3 أشهر، وخطاب تحويل الراتب للعملاء الراغبين بتحويل رواتبهم، أما من لا يرغب بذلك فلا يقدم الخطاب، مع عرض سعر السيارة والوكلاء المعتمدين، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء بنك الرياض 8001242020 طوال أيام الأسبوع لتحصل على التمويل بإجراءات سريعة.