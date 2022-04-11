ميتسوبيشي باجيرو مستعملة في السعودية تبدأ بسعر 15 ألف ريال اقوى سيارة دفع رباعي

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ميتسوبيشي باجيرو مستعملة في السعودية ،تعتبر سيارة mitsubishi pajero من السيارات القوية والتي يكون محركها يتعدى الـ 3000 سي سي وقوة حصانها قوي للغاية مع قوة عزم ودوران ذات كفئ عالي، تتميز باجيرو بمتانة تصميمها الخارجي من حيث الهيكل والمقصورة الفسيحة التي تسيع 7 أفراد أي تسيع عائلة بأكملها، كما تجذب باجيرو فئة عريضة من الشباب أيضًا بفضل هيكلها الرياضي الجذاب، سنعرض سعر ميتسوبيشي باجيرو مستعملة في السعودية بكفاءة فئاتها المتاحة من خلال السطور التالية. ميتسوبيشي باجيرو مستعملة في السعودية ميتسوبيشي باجيرو موديل 2005 مستعملة تأتي بمحرك 3500 سي سي سداسي الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك بقوة 190 حصان.

عدد الكيلو مترات المستخدمة 360 ألف كم.

السيارة من الداخل والخارج بحالة ممتازة وتم تأكيد فحصها.

موقع تواجد السيارة بمدينة الدمام.

تحتوي السيارة على جميع وسائل الأمن والحماية والتجهيزات الترفيهية كالمكيف الأوتوماتيك وميزة التحكم بالصوت من خلال عجلة القيادة.

سعر ميتسوبيشي باجيرو بـ 15 ألف ريال سعودي. ميتسوبيشي باجيرو موديل 2011 مستعملة سعة المحرك 3500 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات بقوة 184 حصان وقوة عزم دوران 306 نيوتن/ متر.

السيارة بحالة ممتازة كـ هيكل وتصميم و المقصورة.

موقع السيارة بمدينة الدمام.

عدد الكيلو مترات المستهلكة 417 ألف كم.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية وأنظمة الأمان والحماية للراكب ضد الأخطار مثل نظام مانع انزلاق الفرامل وانذار ضد السرقة ومثبت حركة ومساعد فرامل ونظام المساعدة على طلوع المرتفعات، والوسائل الترفيهية كمكيف أوتوماتيك قوى وشاشة وسائط متعددة كبيرة تعمل باللمس، ومشغل أقراص ليزرية وبلوتوث وام بي ثري ومدخل يو اس بي.

سعر السيارة 28 ألف ريال سعودي. ميتسوبيشي باجيرو GLS 5 Door High موديل 2008 مستعملة سعة المحرك 3000 سي سي سداسي الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيكـ تأتي السيارة مطابقة لمواصفات دول مجلس التعاون الخليجي.

موقع السيارة بمدينة القطيف .

. عدد الكيلو مترات المستهلكة 228 ألف كم.

السيارة بها شقوق وتلف وبعض العيوب الناتج من الاستخدام.

السيارة تحتوي على جنوط من الألمونيوم وسنتر لوك وفتحة سقف والمرايات والنوافذ جميعها كهربائية، وناقل حركة تبترونيك، المقاعد مصنوعة من الجلد مع نظام تثبيت عالي الكفاءة، ونظام مانع انزلاق الفرامل ومصابيح ضبابية وبراد ومشغل ام بي ثري وراديو وبلوتوث ومدخل يو اس بي.

سعر السيارة 33 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة ميتسوبيشي باجيرو مستعملة في السعودية تبدأ بسعر 15 ألف ريال اقوى سيارة دفع رباعي - ثقفني

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