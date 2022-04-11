سيارة مستعملة تويوتا بالتقسيط بالسعودية بسعر مغري لدى كبرى معارض السيارات

سيارة مستعملة للبيع بالسعودية بالتقسيط، أقوى عروض من المعارض المخصصة للسيارات المستعملة بأسعار رخيصة للبيع بالتقسيط حيث توفر تلك المعارض عدد من السيارات ماركة تويوتا وغيرها للبيع سواء عن طريق التقسيط من دون رسوم وتعقيدات في الشراء أو من خلال البيع بسعر الكاش إلى حسي ظروف المادية للعميل، فالكثير منا يجد صعوبة في شراء سيارة حديثة بسبب إرتفاع سعرها أو ارتفاع سعر تقسيط ومدته الطويلة لذا يلجأ إلى شراء السيارات المستعملة وتكون من أماكن مضمونة، ويجب الحذر عند الشراء السيارات المستعملة من عدم تعامل المادي إلا يد بيد وعدم تحويل أي مبالغ مالية إلا تم التأكيد من جدية البيع وضمان البائع لذا جئنا لكم أقوى عروض المعارض لبيع سيارات مستعملة من معرض عبد اللطيف جميل وغيره بالسعودية.

سيارة مستعملة تويوتا بالتقسيط بالسعودية في معارض السيارات

أعلن عبد الطيف جميل من خلال معارضه عن بيع سيارة تويوتا هايلكس موديل عام 2020، السيارة للبيع بالتقسيط في مدينة جدة ومن مميزات سيارة تويوتا الآتي:

سيارة تويوتا هايلكس موديل عام 2020 مستعملة للبيع. ناقل الحركة للسيارة عادي يدوي. المسافة المقطوعة عند البيع عداد الممشى لها هو 89.999 إلى 80.000 كيلو متر. لون السيارة من الخارج أبيض. السيارة بسعر الكاش تبلغ نحو 69.575 ريال سعودي. مكان السيارة في جدة طريق الملك فهد العليا. معرض عبد اللطيف جميل يعطيك ضمان للسيارة لمدة 3 سنوات. سعر التقسيط الشهري 1595 ريال سعودي. الدفعة الأخيرة تبلغ 13.915 ريال سعودي. مدة التقسيط على 60 شهر. الاتصال على رقم 8002442211.

سيارة تويوتا انوفا موديل عام 2028 STD مستعملة

سيارة مستعملة تويوتا موديل 2020. السيارة ماركة تويوتا في مدينة الدمام بحالة جيدة. ناقل الحركة للسيارة تويوتا اوتوماتيك. المسافة المقطوعة للسيارة عن عرض البيع 179.999 إلى 170.000 كيلو متر. لون السيارة الخارجي أبيض لامع. السيارة متواجدة في الدمام طريق الملك سعود. المعرض يضمن السيارة لمدة 3 سنوات. مدة تقسيط السيارة 60 شهر. القسط الشهري يبلغ نحو 1.885 ريال سعودي. الدفعة الأخيرة تبلغ نحو 16.445 ريال سعودي.

سيارة تويوتا يارس موديل 2020 مستعمل SD عبد اللطيف جميل