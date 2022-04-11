نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات نيسان مستعملة للبيع بالسعودية وأسعار تبدأ من 12 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات نيسان مستعملة للبيع بالسعودية، نظرا للظروف المحيطة من غلاء الأسعار تزامنا مع أرتفاع سعر الدولار يتطرق بعض مالكين السيارات لبيع سياراتهم المستعملة وهناك من يبحث عن سيارة مستعملة للبيع لاقتنائها وأصبح ذلك الآن غاية في السهولة حيث يمكن عرض السيارة بمواصفاتها على شبكات الإنترنت بكل سهولة.

سيارات نيسان مستعملة للبيع بالسعودية

هناك الكثير يفضلون ماركة نيسان للسيارات ويبحثون عن عروض شركة نيسان على السيارات سواء المستعملة أو الجديدة، لذلك نعرض لكم فيما يلي بعض العروض على السيارات المستعملة ويمكنك اختيار السيارة المناسبة.

سيارة مستعملة نيسان للبيع موديل Frontier 2017

سيارة نيسان فرونتير تعتبر من أفخم السيارات وتتميز بتصميمها الرائع والمميز وهي مصنعة بشركة نيسان اليابانية المشهورة بالسيارات المختلفة، والسيارة تمتاز بقدرة كبيرة على التحميل والسحب، ومحركها v6.

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي وبها خمس سرعات للمحركين.

محرك السيارة أربعة سلندر بسعة 2.5 لتر وقوة الحصان 125.

متوفر بها نظام الدفع الرباعي.

عداد الممشي بها 450.000 كيلو متر.

لون السيارة أبيض.

جسم السيارة نضيف جدا.

السيارة متواجدة بمدينة الدمام.

سعر السيارة 14.500 ريال.

للتواصل الاتصال على الرقم 966559728704+.

سيارة مستعملة نيسان ألتيما 2005 للبيع

متوفر للبيع سيارة مستعملة نيسان ألتيما موديل 2005، السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض بالمملكة.

عداد الممشي للسيارة 260.000 كيلو متر.

لون السيارة أبيض.

سعر السيارة 12 ألف ريال.

للتواصل الاتصال على الرقم 966546045530+.

سيارة نيسان ألتيما 2010 مستعملة للبيع

تتواجد السيارة بمدينة الدمام في المملكة العربية السعودية، وهي مستعملة بحالة الجيدة جدا ومميزاتها هي:

السيارة موديل عام 2010.

عداد الممشي للسيارة 202 ألف كيلو متر.

ناقل الحركة الخاص بها أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

عدد السيلندر بالسيارة 4 سلندر.

يتواجد بالسيارة جنوط ألمنيوم.

سعر السيارة 13 ألف ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على رقم 966115202757+.

سيارة نيسان سنترا 2016 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة نيسان سنترا مستعملة موديل عام 2016 السيارة متواجدة بمدينة الرياض، ومميزات السيارة هي: