تعرف على أرخص أنواع  السيارات الحديثة 2021 – 2022 بمواصفات ومميزات جبارة

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أرخص أنواع السيارات الحديثة 2021 – 2022 يبحث العديد من المواطنين السعوديين عن أرخص السيارات الحديثة التي طرحتها عام 2022 في السوق السعودي والتي تتميز بمواصفات قياسية وأداء جيد وإمكانيات مناسبة سواء من حيث التصميم الداخلي أو التقنيات الموجودة بالسيارة ووسائل الأمان مثل سيارة هيونداي جراند 10 وهيونداي سيتي وهيونداي اكسنت 2022 وسيارة أم جي 5 2022 و سيارة رينو داستر في السعودية، ونستعرض معكم أهم مواصفات تلك السيارات وسعرها. أرخص أنواع السيارات الحديثة 2021 – 2022 سيارة هيونداي جراند 10 تتميز السيارة بمحرك رباعي الأسطوانات وتصل سعته إلى 1200 سي سي.

قوة المحرك 83 حصان ويبلغ عزم دورانه 114 نيوتن لكل متر.

تقطع السيارة 100 كيلو متر خلال 15 ثانيه فقط.

وأقصى سرعة لها هي 155 كيلو متر في الساعة.

يبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 54000 ريال سعودي وتدخل في منافسة قوية مع سيارتي فورد فيجو و كيا بيكانتو وميتسوبيشي ميراج.

يوجد بها قفل مركزي وتحتوي على نظام الفرامل المانعة للانغلاق abs وتأتي المرايا بلون السيارة. سيارة هوندا سيتي تبلغ سعه محرك سيارة هيونداي سيتي 1500 سي سي وتعمل من خلال محرك رباعي الأسطوانات تصل قوته إلى 119 حصان.

يقدر عزم دوران السيارة بنحو 145 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعه للسيارة هي 190 كيلو متر في الساعة الواحدة تتسارع السيارة من الثبات و حتى 100 كيلو متر خلال 11.5 ثانية.

سيارة هوندا سيتي متاحه في السوق السعودي بسعر يبدأ من 55.200 ريال سعودي.

النسخة الأحدث من سيارة هوندا سيتي يبدأ سعرها من 72.200 ريال سعودي.

يوجد بها العديد من الكماليات مثل مقبس 12 فولت في الأمام.

تحتوي على نظام الفرامل المانع للانغلاق.

تتميز بوجود عازل للصوت والحرارة كما أن الصندوق الخلفي للسيارة يتوفر به إضاءة. سيارة هيونداي اكسنت 2022 يبلغ عزم دوران محرك سيارة هيونداي اكسنت 2022 من 156 نيوتن لكل متر و تبلغ قوه المحرك 123 حصان.

هيونداي اكسنت 2022 من 156 نيوتن لكل متر و تبلغ قوه المحرك 123 حصان. معدل استهلاك السيارة للوقود وتقدر بنحو لتر لكل 15.6 كيلو متر.

تتسارع السيارة من الثبات وحتى سرعه 100 كيلو متر خلال 10.5 ثانية فقط.

أقصى سرعه للسيارة هي 109 من كيلو متر في الساعة الواحدة ويبدأ سعر السيارة في السوق السعودي من 46.500 ريال سعودي.

النسخة الأحدث من هيونداي اكسنت 2022 بسعر 50 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة تعرف على أرخص أنواع السيارات الحديثة 2021 - 2022 بمواصفات ومميزات جبارة - ثقفني

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