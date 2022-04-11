نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارات الروسي الأسطورة.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة أسعارها و مواصفاتها الجبارة فى بعض الدول في المقال التالي

سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة أسعارها، تعرف سيارة لادا نيفا 2022 التي تجمع بين العصرية والكلاسيكية أنها من سيارات الدفع الرباعي التي أنتجتها شركة أفتوفاز الروسية، وتشتهر تلك الشركة بإنتاجها السيارات منذ عقود حيث يرجع الإصدار الأول لسيارة لادا نيفا إلى عام 1977، تسمي لادا نيفا بسيارة لادا برونتو، ولها شعبية كبيرة في السوق السعودي لجودتها وسعرها المنخفض. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة أسعارها مواصفات وميزات سيارة لادا نيفا 2022 من أهم ا يميز لادا نيفا 2022 هو محركها الذي يعمل بقوة 114 حصان، وله سعة تقدر بنحو 1600 سي سي.

هو محركها الذي يعمل بقوة 114 حصان، وله سعة تقدر بنحو 1600 سي سي. كما لا تقتصر السيارة على خيار واحد للمحرك ولكن لها موتور ثاني قوته حوالي 168 حصان

بالإضافة إلى سعة تقدر بنحو 2000 سي سي أي حوالي 2 لتر.

المحرك الأول مقترن بناقل حركة مانيوال أما الموتور الثاني مقترن بناقل حركة تلقائي له 6 سرعات مختلفة.

خام العجلات بسيارة لادا نيفا من البلاستيك الصلب له القدرة على تحمل السير علي طرق مختلفة.

يبلغ قياس جنوط السيارة حوالي 15 بوصة.

تم توفير أنظمة سلامة متعددة لقيادة آمنة مثل نظام الحقن الإلكتروني للفرامل، وتقنية الفرامل المانعة للانغلاق ABS.

تحتوي على منفذ AUX.

يوجد بها منفذ USB.

تدعم خاصية البلوتوث.

يمكنها الاتصال بالواي فاي.

بها نقطة شحن للهواتف الذكية لاسلكيا.

تدعم أندرويد أوتو.

تدعم ابل كار بلاي. عيوب سيارة لادا نيفا 2022 عدد المقاعد بسيارة لادا نيفا 2022 قليل نظرا لضيق الصالون الداخلي بيها.

قليل نظرا لضيق الصالون الداخلي بيها. ناقل الحركة في السيارة يعمل يدويا ولم يتم تطويره ليعمل أوتوماتيكيا.

يوجد بالسيارة بابين فقط.

لا يستجيب موتور السيارة بسرعة عند التشغيل.

السيارة غير ثابتة عند السير علي طريق سريع.

الحقيبة الخلفية للسيارة صغيرة الحجم ومساحتها قليلة. أسعار سيارة لادا نيفا 2022 في بعض الدول أصدرت السيارة في السوق الروسي بسعر يبدأ من 623 ألف روبل روسي للموديل الأول، أما الموديل الثاني يبدأ سعره من 711 ألف روبل روسي.

كما تباع السيارة في السوق السعودي بسعر يبدأ من 36850 ألف ريال سعودي ولا يتوفر منها في السعودية سوى الفئة الأولى فقط.

لادا نيفا 2022 متاحة أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية بسعر يبدأ من 8582 دولار أمريكي. عمر شويل - جدة السيارات الروسي الأسطورة.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة أسعارها و مواصفاتها الجبارة فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارات الروسي الأسطورة.. سيارة لادا نيفا 2022 الجديدة أسعارها و مواصفاتها الجبارة فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.