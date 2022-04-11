هوندا اتش أر 2023 HRV معشوقة الشباب تأتي بتصميم مبهر ومواصفات خيالية

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عمر شويل - جدة تعرف على سعر ومواصفات هوندا اتش أر 2023 HRV ، تعد سيارة هوندا اتش أر في من أهم السيارات التي تم إطلاقها مؤخرا لعام 2023 حيث أنها تتميز بالعديد من المميزات وتنفرد بمواصفات جيدة، ونجد السيارة تأتي بمظهر خارجي ممتاز وإطارات قوية إلى جانب المحرك ذو القوة الكبيرة، كما تمتاز بالسرعة الفائقة والمواصفات الداخلية الفريدة، لهذا يبحث الجميع عن سعر ومواصفات هوندا اتش أر في 2023 حيث تطورت فعليا عن الإصدارات السابقة لسيارة هوندا.

مواصفات هوندا اتش أر 2023 HRV

تكثر المواصفات التي تتمتع بها سيارة هوندا اتش أر في 2023 حيث أن بها محرك ذو سعة 1.5 لتر يولد قوة 180 حصان إلى جانب مكينة 2 لتر تولد قوة 158 حصان، لهذا تمتاز السيارة بالسرعة وسهولة الحركة في المرتفعات والأماكن الصحراوية إذ أن بها أيضا إطارات فاخرة الصنع بمساحة 17 أنش، كما أن بها نظام أمان يجعها السيارة الأمثل من حيث مانع السرقة وإمكانية انغلاق الفرامل أوتوماتيكيا إلى جانب إنذار الاصطدام الذي تطلقه السيارة قبل التصادم مع أي سيارة أخرى.

مواصفات Honda hrv 2023 من الداخل

تعد تلك السيارة الأمثل من حيث المواصفات الداخلية إذ تتعدد بها وسائل الراحة والمتعة فهي تحتوي على شاشة بمساحة 7 بوصة مع وجود مكبرات عالية الصوت وراديو كما تدعم الاتصال بالبلوتوث وأيضا تحتوي على نظام ملاحة، وتحتوي على مقاعد فاخرة الصنع مصنوعة بعناية فائقة من الجلد المميز الذي يعطي راحة للركاب مع تزويد المقاعد بالوسائد الهوائية للحماية من التصادم، وتمتاز السيارة من الداخل بوجود كاميرا للسماح للسائق برؤية الطريق الخلفي.

مواصفات هوندا اتش أر في من الخارج

تمتاز سيارة هوندا اتش أر في من الخارج بوجود إطارات ضخمة ومصابيح إنارة عالية أثناء الليل والنهار إلى جانب المصابيح الضبابية، مع وجود صندوق سيارة كبير المساحة كما تتواجد بألوان مميزة لتتناسب مع معظم الأذواق إذ يتوافر منها الأسود، الأزرق، ابيض بلاتيني، رمادي وأيضا الأحمر، وبها أبواب مبطنة بالجلد كما أن بها فتحة سقف مميزة تعطيها مظهر جمالي ومرونة عالية.

سعر هوندا اتش أر 2023 HRV في الأسواق

نظرا لأن سيارة هوندا اتش أر في بها أكثر من طراز لهذا نجدها تتنوع في السعر بين الطراز والأخر حيث يبدأ سعرها من 23000 دولار أمريكي بما يعادل 86279 ريال سعودي ويصل سعرها إلى 26000 دولار أمريكي بما يساوي 97533 ريال سعودي أو 8000 دينار كويتي ويساوي بالعملة المصرية 474240 جنية مصري.

قدمنا لكم هوندا اتش أر 2023 HRV معشوقة الشباب تأتي بتصميم مبهر ومواصفات خيالية.