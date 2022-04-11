أسطورة كيا.. سيارة كيا سبورتاج 2022 kia sportage بشكلها الجديد في السعودية بأسعار ولا في الاحلام

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022 من أكثر أنواع الشاحنات التي من الممكن الاعتماد عليها لقيادة تكون بمستوى عالي من حيث الأمان كما أنها توفر متعة عالية في أثناء القيادة، ومن خلال التي في تلك السطور المقبلة نعرض بالتفصيل أهم المعلومات عن أفضل المواصفات التي تتواجد في تلك السيارة المشهورة من نوع كيا تلك السيارة بالطراز الكوري الشهير والتقنيات الأكثر تميز، ومن خلال ما يلي نقدم أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة، وأهم خصائصها ومواصفاتها، ومكل ما يخص تكلفة شرائها من داخل المعارض للأسواق المحلية للمملكة السعودية، مع بيان أهم المزايا وأفضل التجهيزات التي تتعلق بتلك السيارة من موديل كيا سبورتاج.

أسعار ومواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

الشاحنة من نوع كيا سبورتاج تضم مجموعة من أهم المواصفات التي لا غنى عنها في سيارة مثالية في قيادتها على أصعب الطرق فلا غنى أبدا عن كل عوامل أمان القيادة لأي سيارة، وهو ما قد وفرته الشركة المنتجة في داخل السيار حيث تمتلك المواصفات الآتي ذكرها:

مواصفات سيارة كيا سبورتاج 2022

المواصفات الخاصة بالسيارة من أبرزها ما يلي في النقاط المقبلة:

السيارة تمتلك الطول الذي وصل لنحو ثلاثة وثمانين ونصف بوصة.

مقصورتها الداخلية متسعة بما يكفي لجلوس خمسة من الركاب.

من الممكن أن يتم الطي للمقاعد كهربيا.

المرايا أيضا تطوى كهربيا.

المحرك بالسعة ألفين وسبعمائة سي سي.

قوة المحرك تصل لمائة تسعة وعشرين حصان.

مميزات سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج متوفرة بالمزايا الآتية:

السيارة متوفر بها المكابح، والتي تمنع الانغلاق وتعمل وفق خاصية الإي بي إس لمزيد من الأمن للسير على أي طريق غير ممهد.

السيارة من الموديل كيا سبورتاج متوفر فيها السائد الهوائية والتي تقي تماما من أي تعرض للتصادم.

متواجد بالسيارة أحزمة الأمان.

سعر سيارة كيا سبورتاج 2022

السيارة من نوع كيا سبورتاج تتوفر بسعر متراوح ما بين ثلاثة وتسعين ألف ريال سعودي ويصل السعر لمائة ثلاثة وعشرين ألف ريال وهذا ما يكون وفق التجهيزات التي تتواجد في السيارة وتتسبب في الفارق في السعر بين الفئة والأخرى