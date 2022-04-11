نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأسطورة وصلت.. سيارة ميتسوبيشي باجيرو 2022 وأحدث مواصفاتها وأسعارها الخيالية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات وأسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو نتعرف على أهمها، وكل ما يخص المراجعة الكاملة عن تلك الشاحنة المبحوث عنها بشكل مستمر من قبل الكثير من مريدي الشراء لتلك المركبة، والتي تعد على قدر عالي من التكامل الوظيفي الأدائي فيما يخص ميكانيكا السيارة التي تعد متناغمة مع العبور السلس لأي طريق وعر، ومن خلال ما يلي من هذا السطور نعرض أهم المعلومات التي تخص وصف ميتسوبيشي باجيرو تلك الشاحنة من الطراز الفريد، وفيما يلي المزيد أيضا عن تجهيزها، وكل ما يخص المميزات الأساسية للسيارة، مع بيان تكلفة الشاء بالمملكة السعودية، وبجمهورية مصر العربية.

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

أسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو ومواصفاتها نتابعها بالتقرير الآتي ويبدأ وصف السيرة من معالم التصميم الخارجي القوية، والتي تتلاءم مع أي طريق غير ممهد، وطول القاعدة لعجلات السيارة، والذي يجعلها ثابت بشكل أكبر على الطرق الوعرة، وأي طريق تمر به السيارة، ومعدل استهلاك الوقد بمتوسط ستة ونصف لتر، علاوة على توفر المواصفات الآتية:

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

مواصفات سيارة ميتسوبيشي باجيرو نطرح همها في تلك النقاط الآتية:

السيار بمحرك سعته ثلاثة آلاف وخمسمائة سي سي.

قوة المحرك قيمتها تصل لنحو مائة تسعة وعشرين حصان.

عزم الدوران الخاص بمحرك السيارة يصل لنحو ثلاثمئة وستين نيوتن لكل متر.

تمتلك السيارة أيضا المقاعد المريحة، والتي تكون مغطاة تماما بخام المطاط.

تمتلك السيارة الجنوط من النوع الرياضي بالقياس سبعة عشر بوصة.

أهم مميزات سيارة ميتسوبيشي باجيرو

من أهم المميزات لسيارة ميتسوبيشي باجيرو ما يلي:

السيارة تمتلك العديد من التجهيزات أهمها الوسائد من النوع الهوائي الماص لأي صدمات.

متواجد بالسيارة أيضا المكابح والتي تعد مانعة للانغلاق.

السيارة لها ميزة تواجد المكيف الأوتوماتيكي.

متوفر منفذ إي يو إكس.

متواجد منفذ يو إس بي.

أسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو

أسعار سيارة ميتسوبيشي باجيرو بالأسواق المحلية بمصر تصل لنحو مليون ومائة ألف جنيه مصري، بينما السعر الخاص بها بالسعودية يصل لنحو ثلاثمئة ألف ريال سعودي بكافة المعارض بالمملكة، واختلاف الأسعار حسب الفئة للسيارة.