سيارات مستعملة للبيع داخل السعودية بأسعار في متناول الجميع وبالتقسيط المريح

سيارات مستعملة للبيع داخل السعودية حيث توفر كافة مدن المملكة العربية السعودية الكثير من السيارات المستعملة من الإيجار أو البيع، فهي نقطة بحثية مستمرة لكل المواطنين السعوديين والمقيمين داخل نطاق المملكة، وذلك بسبب السفر خلال الحدود السعودية بين المدن، ويحرص المواطنين على شراء سيارة مستعملة من أجل السفر والذهاب إلى الأعمال الهامة، كما أنها أيضا مفيدة بشكل أساسي في موسم الحج ومواسم العمرة، حيث يحتاج المواطن السعودي أو الأجنبي المقيم بالمملكة أن يسافر بشكل مباشر دون البحث عن مواعيد الأوتوبيسات أو السيارات التابعة للفنادق.

سيارات مستعملة للبيع داخل السعودية

تعتبر تلك السيارة من أفضل السيارات المستعملة والمتاحة للبيع داخل نطاق المملكة العربية السعودية، حيث أنها تمتلك الكثير من المواصفات وهذه السيارة هي تويوتا كامري موديل 2020 وتتوافر بمدينة جدة، حيث أن أشهر مواصفاتها كما يلي:

هي سيارة من شركة تويوتا موديل كامري.

تم استخدامها لأول مرة عام 2020، وهذه السيارة منتشرة بشدة في مدينة جدة الساحلية.

كما تسير تلك السيارة بمسافة 4.810 كيلو متر، وتتوافر هذه السيارة باللون الأبيض، كما أن نوع الوقود فيها هو البنزين.

عداد هذه السيارة يصل إلى 48 ألف كيلو، كما أن الوكيل الخاص بها سعودي الجنسية.

تمتلك تلك السيارة عدة مواصفات للراحة والأمان حيث يوجد بها فتحة سقف، كما أنها تحتوي على نظام البصمة، وبها شاشة ديجيتال، وفيها كاميرا خلفية.

كما تمتلك السيارة ستائر خلفية، وكفرات للتغطية، وبها جنوط سميكة الصنع، وبها حساسات خلفية وأمامية، وتتوافر فيها عوازل للحماية والأمان الكامل.

يتم البيع كاش أو بالتقسيط، وهذه السيارة مستعملة ولكنها في حالة جيدة وسعرها هو 30000 ريال سعودي.

سيارات مستعملة للبيع

تتوافر العديد من السيارات المستعملة من أجل البيع، حيث أن أشهر تلك السيارات ما يلي:

سيارة فور فلكس موديل 2009 للبيع بمدينة خميس مشيط