نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة لن تخطر على بالك لتنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة البقع الصعبة والأوساخ في دقائق في المقال التالي

عمر شويل - جدة اللون الأبيض من احلى وأظهر الألوان والتي يدخل في كثير من الآباء الاثاث والستائر والمفروشات والملابس وايضا الأحذية، ويعد الكوتشي الابيض من الأشياء التى يحبها الكثير من الشباب وارتدائها في بعض الأوقات، ولكن تتعرض دائما الى الأتربة والغبار وبعض الاتساخات، فسوف نبحث سويا عن طرق تنظيف الكوتشى الابيض بكل سهولة وبدون اى مجهود. طريقة تنظيف الكوتشى الابيض بمعجون الأسنان مكونات المنظف:- كمية من سائل تنظيف الأطباق.

كمية من معجون الأسنان.

فرشاة الغسيل.

كمية من الماء.

فوطة قطنية. طريقة التنظيف:- نبدأ التنظيف بتحضير الفرشاة ووضعها بالماء ونحرك الماء جيدا حتى تتكون رغوة.

نقوم بوضع الكوتشي ونقعه قليلاً في الخليط ثم نقوم باستخدام فرشاة السجاد أو فرشاة أسنان قديمة لفرك الكوتشي الابيض ونبدأ في غسله بها ونفرك مكان البقع.

بعد ذلك نقوم بشطفه ووضع كمية من معجون الاسنان عليه ونفرك مرة أخرى بالفرشاة ثم نقوم بالشطف ونمسح بالفوطة القطنية حتى نتخلص من اى مواد بالكوتشي

نقوم بتجفيف الكوتشي من الماء بوضعه في مكان جيد التهوية حتى يجف. طريقة تنظيف الكوتشى الابيض بالبيكنج صودا مكونات المنظف:- كمية من البيكنج صودا.

كمية من سائل تنظيف الأطباق.

فرشاة أسنان قديمة. طريقة التنظيف:- نقوم بتحضير كوب مناسب ونضع بها البيكنج صودا مع منظف الأطباق ونقوم بإحضار فرشاة الأسنان المبللة بالماء ونقوم بتوزيع الخليط على الكوتشي بالكامل ونقوم بالفرك بحركة دائرية على الكوتشي.

يترك الخليط على الكوتشي لمدة ٥ دقائق ثم نقوم بإزالته بفوطة نظيفة خاصة بالأحذية. طريقة تنظيف الكوتشى الابيض ببودرة التلك (بودرة الأطفال):- مكونات المنظف:- كوب من بودرة التلك.

كوب من الماء.

فرشاة أسنان قديمة. طريقة التنظيف:- في بولة نقوم بوضع بودرة التلك وعليها الماء ونقلب جيداً.

ثم نقوم بأخذ فرشاة الأسنان ونقوم بأخذ الخليط على الكوتشي الابيض ونفرك بها اماكن البقع وبعد الانتهاء من الفرك نقوم بإحضار منشفة مبلله ونمسح بها الكوتشي بها ثم نقوم بتجفيفه بمجفف الشعر. طريقة أخرى لتنظيف الكوتشي:- يمكن غسل الكوتشي الابيض بوضعه في غسالة الملابس ومعه مسحوق تنظيف الملابس ومعه كمية من مبيض الملابس حيث يوضع الكوتشي في كيس قماش قديم ويوضع في الغسالة ونقوم بالتشغيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة لن تخطر على بالك لتنظيف الكوتشي الأبيض وإزالة البقع الصعبة والأوساخ في دقائق على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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