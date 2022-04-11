نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالصور أهم مميزات ومواصفات تويوتا بيلتا 2022 في المقال التالي

سيارة تويوتا بيلتا 2022 طرحت شركة السيارات اليابانية المعروفة تويوتا الطراز الجديد من سيارتها بيلتا 2022، وتلك السيارة قد طرحتها الشركة كبديل لموديل السيدان “ياريس”، وقد تم طرح تلك السيارة فى السوق المصرية فى نهاية عام 2021، وقد تم إصدار سيارة تويوتا بيلتا 2022 لتنافس العديد من أنواع السيارات الأخرى التى تأتى فى نفس الفئة السعرية لسيارة بيلتا وأهما سيارة سوزوكي سياز والتي تعتبر نفس السيارة ونفس المصنع ومجرد أختلاف العلامة التجارية لوجود أتفاقية تبادل بين العلامتين التجاريتين وبمجرد أن تم الإعلان عن طرح تلك السيارة فى الأسواق فقد بدأ البحث عن أسعار ومواصفات سيارة تويوتا بيلتا وتلك المعلومات سنطلعكم عليها فى هذا المقال. مواصفات سيارة تويوتا بيلتا 2022 يأتي نوع تلك السيارة من أنواع السيارات السيدان، وتعتمد تلك السيارة على محرك رباعي قوى يصل سعته إلى 1500 سي سي، وقوة المحرك تصل إلى 103 حصان، وتصل أقصى قدرة دوران للمحرك إلى 138 نيوتن/ متر.

تحتوى سيارة بيلتا على ناقل حركة اوتوماتيكي يعمل بأربع سرعات مختلفة.

تتسارع سيارة تويوتا من وضع الثبات حتى سرعة 100 كم/ ساعة فى غضون 12 ثانية فقط.

يصل طول السيارة إلى 4490 مم، ويصل عرضها إلى 1730 مم، بينما يبلغ ارتفاع بيلتا إلى 1475 مم، ويتسع حجم الصندوق الخلفي للسيارة إلى 478 لتر. مميزات سيارة تويوتا بيلتا 2022: تتميز سيارة تويوتا بوجود مصابيح أمامية وخلفية هالوجين، كما أن السيارة تحتوى على مراية كهربائية جانبية، وتضم السيارة مكيف هواء يدوى.

كذلك تمتاز عجلة قيادة السيارة بأنها مغطاة بطبقة من الجلد السميك ومتعددة الوظائف، بالإضافة أيضاً إلى زجاج كهربائي.

بالنسبة لمقاعد السيارة الأمامية يمكن التحكم فيها بشكل يدوى، كما تحتوى بيلتا أيضاً على قفل مركزي.

مقاسات جنوط السيارة 15 بوصة وهى جنوط رياضية .

وأيضاً تدعم السيارة العديد من الجوانب الترفيهية مثل مكبرات الصوت، البلوتوث. وأيضاً مداخل AUX-USB، بالإضافة إلى القدرة فى التحكم فى الراديو بواسطة عجلة القيادة. سعر سيارة toyota belta 2022 فى الأسواق المصرية يأتي سعر الفئة الأولى من سيارة تويوتا بيلتا Activ فى الأسواق المصرية بسعر 275.000 جنيه.

ويبلغ سعر الفئة الثانية من سيارة تويوتا حوالى 315.000 جنيه مصري. عمر شويل - جدة بالصور أهم مميزات ومواصفات تويوتا بيلتا 2022 - ثقفني

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