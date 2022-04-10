نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي للبيع بأسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض سيارات مستعملة تويوتا وهيونداي للبيع بأسعار رخيصة، توفرت ضمن عروض ثاني أسابيع شهر رمضان المُعظم سيارة هيونداي النترا 2017 مستعمل للبيع، محرك 4 سلندر سعة 2000 سي سي يولد قوة 156 حصان والجير أوتوماتيكي، البودي الخارجي به رش تجميلي بدون حوادث سابقة، أما المحركات والشاص فهي شد بلد والممشى 200 ألف كم. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 15 إنش، فتح السيارة بالريموت، نوافذ كهربائية، مكيف يدوي، مقاعد مخمل، وسائل ترفيه مميزة، وسائد هوائية خلفية. وصل أعلى سوم على السيارة إلى 34000 ريال والبيع قريب.

عروض بيع وشراء سيارات مستعملة

توفرت أيضاً سيارة تويوتا كامري مستعمل موديل 2013 بتجهيزات مُميزة للبيع بالشرقيه، بودي مازال بحالة الوكالة على الشرط والممشى مائتي ألف كم، محرك 4 سلندر سعة 2500 سي سي والجير أوتوماتيكي. تتميز بتحكم كهربائي بالمقاعد، فتحة سقف، جنوط مقاس 16 إنش، حساسات أمامية، حساسات خلفية، صندوق خلفي كهربائي، كاميرا خلفية، حاجب شمس خلفي نظام تثبيت سرعة، أبواب شفط، مكيف متعدد المناطق، بلوتوث، نظام حماية من السرقة، تحكم دركسيون. وصل أعلي سوم إلى 33 ألف ريال.

تتوفر سيارة هيونداي ازيرا مستعمل موديل 2016 للبيع بمنطقة تبوك، يُلاحظ أن إير باق السائق خارج والمالك يقول أنها بسبب ضربه بالرفرف الأيسر ولامست حساس الإير باق، محرك 6 سلندر سعة 3000 سي سي يولد قوة 250 حصان والجير أوتوماتيكي، السيارة ممشاها 286 ألف كم وقد وصل أعلى سوم إلى 35 ألف ريال. السيارة بتجهيزات فل كامل وتتميز بحساسات خلفية وأمامية، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 19 إنش، إضاءة زينون، سقف بانورامي، مقاعد جلد، إيرباجات أمامية وخلفية وجانبية، تحكم كهربائي في المقاعد، نظام تثبيت سرعة ذكي، أنظمة تحكم في الثبات والانزلاق، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام تحذير مغادرة المسار وغيرها من المزايا.

سيارات نظيفة بأسعار رخيصة

تتوفر للبيع بمنطقة جيزان سيارة هيونداي اكسنت 2013 فل كامل بنزين، محرك 4 سلندر 1600 سي سي قوة 112 حصان والممشى 300 الف كيلو متر، تتميز بشاشه وسطية تدعم اندرويد اوتو و ابل كار بلاي و يمكنك من خلالها مراقبة الكاميرا الخلفيه، تنجيد جديد للأرضيه والمقاعد، حساسات خلفيه، تظليل عازل الدرجه المسموحه من المرور، جنوط، مكيف اوتوماتيك، فتحة سقف، تحكم من خلال المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية و البلوتوث، اشارات على المرايا الجانبية مع إمكانية الطي اوتوماتيك و كشافات ضباب أمامية، السيارة بها بعض الحركات و الدقات البسيطة وقد وصل أعلى سوم إلى 16 ألف ريال.

تتوفر للبيع بمكة المكرمة سيارة تويوتا كورولا Xli 2015 بنزين، محرك اقتصادي 4 سلندر 1600 سي سي قوة 121 حصان قير اوتوماتيك والممشى 170 الف كيلو متر ، تتميز بجنوط مقاس 15 إنش، نظام تثبيت السرعة، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية وتحكم من المقود في مثبت السرعة، الأوامر الصوتية والبلوتوث، مقاعد مخمل وتحكم كهربائي بالمقاعد، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت، ابواب شفط وصندوق خلفي كهربائي، نظام حماية من السرقة ووسائد هوائية، السيارة من المالك الأول بودي وكالة وماكينة السيارة حالتها ممتازة، جميع صيانات السيارة في معادها بها تظليل الوكالة أمريكي وقد وصل أعلي سوم إلى 35 ألف ريال.