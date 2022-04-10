نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عرض الموسم.. أقوي سيارات رخيصه للتنازل بحالات ممتازة في المملكة هيونداى ونيسان بأقل قسط شهري في المقال التالي

عرض الموسم.. أقوي سيارات رخيصه للتنازل بحالات ممتازة يسعى بعض مالكي السيارات بتقديم عدة سيارات للتنازل في السوق السعودية بسبب ظروف مادية طارئة يعانون منها من أجل استكمال أقساط مقررة عليهم من البنوك ولكن يقوموا بالاتفاق مع بنك الراجحي السعودي على هذه الخطوة، ومن بين السيارات المقدمة للتنازل في المملكة العربية السعودية هي سيارة فولكس واجن تيغوان 2018، هيونداي كريتا 2022 وسيارة نيسان جوك 2016 وهما ثلاثة من أفضل السيارات التي تم تقديمها في كل فترة من فترات إصدار السيارة. أقوي سيارات رخيصه للتنازل بحالات ممتازة سيارة فولكس واجن تيغوان 2018 السيارة تبدأ بقسط شهري يبلغ 2.981 ألف ريال سعودي وسعر تنازل السيارة يبلغ 7500 ريال سعودي.

سعة محرك السيارة المتوفر بها تبلغ 1400 سي سي ويعمل بالشحن التوربيني.

قوة المحرك 150 حصان لعمل خمسة آلاف لفة في الدقيقة الواحدة.

أقصى عزم دوران للمحرك لعمل 3500 لفة في الدقيقة يبلغ 250 نيوتن لكل متر.

يقترن المحرك بناقل حركي أوتوماتيكي يتكون من ست سرعات.

أقصى سرعة للسيارة 200 كيلو متر لكل ساعة ومعدل استهلاك البنزين 6.7 لتر. سيارة هيونداي كريتا 2022 لم يتم تحديد قيمة القسط الشهري للسيارة كما أنها بدون أي دفعات أولية من قسطها.

يبلغ محرك السيارة 1500 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات وهو من أقوى المحركات.

بينما تبلغ قوة السيارة 144 نيوتن لكل متر وتسارع السيارة في غصون 12.1 ثانية يصل إلى 100 كيلو متر مسافة.

حجم الصندوق الخلفي للسيارة يبلغ 433 لتر وهي مناسبة للرحلات العائلية.

يقترن الموتور بفتيس أوتوماتيكي مكون من ست سرعات وتحتوي على خمس مقاعد من الداخل. سيارة نيسان جوك 2016 يتم عرض السيارة بدون مقابل وقيمة القسط الشهري يبلغ 1.161 ريال سعودي.

محرك السيارة سعته تبلغ 1600 سي سي وقوته 117 حصان.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات وناقل حركة يتكون من عدة نقلات من النوع CVT.

مقاس جنوط عجلات السيارة 17 بوصة ومصنوع من الألومنيوم.

تعمل السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح.

تدعم خاصية الفرامل المانعة للانغلاق.

مزودة بكاميرا خلفية محيطية تكشف كل الطريق خلف السيارة.

خاصية كشف نقاط الطريق العمياء.

الكبح الإلكتروني لفرامل السيارة.

تعمل بالبنزين ومزودة بمحرك قوي. عمر شويل - جدة عرض الموسم.. أقوي سيارات رخيصه للتنازل بحالات ممتازة في المملكة هيونداى ونيسان بأقل قسط شهري - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عرض الموسم.. أقوي سيارات رخيصه للتنازل بحالات ممتازة في المملكة هيونداى ونيسان بأقل قسط شهري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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