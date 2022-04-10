نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يابخت الى هيشترى.. اقوى سيارات كيا مستعملة في السعودية رخيصة جدا وتناسب الجميع بحالات ممتازة ومواصفات جبارة في المقال التالي
يابخت الى هيشترى.. اقوى سيارات كيا مستعملة يقوم بعض مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية بعرض سياراتهم للبيع في سوق المستعمل للسيارات، وسنقوم بعرض عدة سيارات كيا مستعملة في السعودية مقدمة من المالكين ويتم تقديم السيارة بأسعار مميزة وتناسب الكثير من الراغبين في شراء سيارة ولكن ليس لديهم المال الكافي لشراء سيارة متطورة حيث أن هناك بعض السيارات التي يتم عرضها بأسعار عالية جدًا وفي نفس الوقت السيارات المستعملة ليس بها عيب أو غير متطورة بل بالعكس فهي تنافس بعض السيارات الحديثة من حيث الإمكانيات.
يابخت الى هيشترى.. اقوى سيارات كيا مستعملة
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سيارة كيا سيلتوس 2022
تعد سيارة كيا سيلتوس 2022 هي واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي تتميز بالمواصفات التالية:-
- تم إصدار السيارة عام 2022 ويمكنها قطع 180 كيلو متر خلال الساعة الواحدة كأقصى سرعة.
- يقترن محرك السيارة بناقل حركة أوتوماتيكي ويتكون من عدة نقلات وتعمل السيارة بالبنزين.
- لون السيارة الخارجي ابيض وتحتوي على أربعة أبواب.
- سعر بيع السيارة 79 ألف ريال سعودي.
سيارة كيا k8 2022
تعد سيارة كيا k8 2022 هي من افضل سيارات كيا المقدمة لهذا العام والتي تتميز بالمواصفات التالية:-
- يمكن للسيارة قطع 16 ألف كيلو متر وتعمل بالبنزين.
- لون السيارة أزرق وتتكون من أربعة أبواب وتم إصدارها عام 2022.
- سعر بيع السيارة 160 ألف ريال سعودي.
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سيارة كيا سبورتاج 2015
ظهرت هذه السيارة لأول مرة في عام 1993م وانتشرت حتى زادت شهرتها وتم تطويرها وإصدارها عام 2015م وتتميز بكل مما يلي:-
- سعر بيع السيارة 37 ألف ريال سعودي.
- لونها الخارجي برتقالي.
- تعمل بالبنزين وتقطع 116 ألف كيلو متر خلال الساعة الواحدة.
- تحتوي على خمسة أبواب ومن الداخل تحتوي على خمس مقاعد.
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سيارة كيا سورينتو 2015
كانت هذه السيارة واحدة أفضل سيارات كيا سورينتو والتي يقوم حتى الآن المشترين بشرائها سواء جديدة أو مستعملة وتتصف بكل مما يلي:-
- سعر بيعها في سوق المستعمل يبلغ 42 ألف ريال سعودي.
- يمكنها قطع 116 ألف كيلو متر مسافة وتعمل بالبنزين.
- عدد أبواب السيارة خمسة أبواب ويقترن المحرك بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا.
- سعة المحرك 2400 سي سي ويتكون من أربع أسطوانات.
- قوة المحرك تبلغ 191 حصان.
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