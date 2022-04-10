لمحدودي الدخل سيارات بدون مقدم وأول وثاني قسط مجاناً دون كفيل

عروض رمضانية لامتلاك السيارات الجديدة والمستعملة لجميع محدودي الدخل داخل المملكة العربية السعودية، وتوفير جميع المزايا والاحتياجات التي يبحثون عنها، من قبل بعض الشركات التمويلية والبنوك أيضا السعودية، وتلك العروض متاحة للمواطنين والمقيمين أيضاً بفترة سداد طويلة جدا لراحة العملاء، ودفع قسط شهري بسيط وفق الراتب الشهري للموظف أو المتقاعد المتقدم لطلب تمويل السيارات، وتوفر لك الشركات والبنوك التمويل ولكن وفق الشروط والمعايير المنصوص عليها، والتي يجب استيفائها حتى تحصل على السيارة بدون أي تأخيرات.

مزايا تمويل السيارات

توفر لك تمويل مستمر حتى فترة سداد خمس سنوات.

أقل قسط شهري يبدأ من 1.088 ريال.

بدون كفيل سيارات مستعملة بالتقسيط ، ولا تحتاج ضمان.

، ولا تحتاج ضمان. لا يوجد أي رسوم إدارية.

بدون مقدم.

القسط الأول والثاني مجانا ومحتسبين من مدة سداد التمويل.

التمويل إسلامي ومتوافق مع هيئة الشريعة الإسلامية.

شروط تمويل السيارات للمواطنين والمقيمين

يجب أن يكون الدخل الشهري للمواطنين السعوديين والغير سعوديين لا يقل عن 3000 ريال.

أن يكون موظف بالقطاع الحكومي، سيارات مستعملة بدون مقدم ، أو القطاع الخاص.

، أو القطاع الخاص. لا تقل مدة الخدمة في القطاع الحكومي عن شهر قبل طلب التمويل.

لا تقل مدة الخدمة بالقطاع الخاص عن ثلاثة أشهر قبل طلب التمويل.

يجب أن يكون هناك سجل ائتماني جيد حتى تستطيع أن تحصل على التمويل بدون كفيل.

كيفية التقديم على طلب تمويل السيارات

بعد أن تكون متوافق مع تلك الشروط السابقة سوف تتمكن من التوجه إلى الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل واختيار أحد السيارات المتواجدة في العرض الرمضاني من سيارات جيلي، والأنواع المتوفرة داخل العرض هي باينراي، كولراي، ازكارا، وجميع السيارات موديل 2022 ويستمر العرض حتى نهاية شهر رمضان المبارك، وجميع الأقساط الشهرية بسيطة وتناسب محدودي الدخل، وتقديم المستندات المطلوبة وهي خطاب تعريف بالراتب، وصورة الهوية الوطنية، أو صورة الإقامة، العنوان الوطني، رخصة القيادة وتكون سارية، كشف حساب بنكي لأخر 3 شهور، تكون جميع البيانات صحيحة، ثم طلب التمويل من خلال الموقع الإلكتروني لشركة عبد اللطيف جميل، أو الاتصال على رقم خدمة العملاء 8002442211 أو التوجه إلى أحد فروع الشركة داخل المملكة وملئ نموذج طلب السيارة المختارة.