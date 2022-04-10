بـ33 الف درهم.. ارخص سيارات مستعملة في الامارات بحالات ممتازة متاحة للاستيراد

أرخص سيارات مستعملة في الإمارات بحالات ممتازة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخصيصًا في مدينة دبي، حيث قامت السعودية بعمل حملة توعية عند استيراد السيارات المستعملة من الخارج وحذرت من بعض النقاط حتى تكون عملية الاستيراد ناجحة لأن هناك بعض العمليات المغشوشة عند الاستيراد، وتتوفر السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج بأسعار متميزة ومناسبة للكثير من الفئات المجتمعية الغير قادرة على شراء سيارات جديدة بأسعار مبالغ فيها وسنقدم لكم أكثر من سيارة من هذه السيارات.

أرخص سيارات مستعملة في الإمارات بحالات ممتازة

مواصفات أرخص سيارات مستعمله بحالات ممتازة للاستيراد متاحة الآن كالتالي:-

1. سيارة ميتسوبيشي 2.4L 2018

يُطلق على هذه السيارة اسم سيارة ميتسوبيشي لانسر والتي تم تقديمها وإصدارها في بدايات عام 2018م وتتمثل مواصفاتها كالآتي:-

لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بالبنزين.

يمكن للسيارة قطع 184 ألف و970 كيلو متر وتقترن بناقل حركي يعمل يدويًا.

سعر السيارة المستوردة به 49 ألف درهم إماراتي.

2. سيارة كيا سورينتو 3.3L 2017

أما بالنسبة لسيارة كيا سورينتو والتي لا تزال يُذاع صيتها حتى الآن فيمكننا تقديم بعض المواصفات الخاصة بها كالآتي:-

سعر السيارة يبلغ 82 ألف و900 درهم إماراتي وتم تقديمها في عام 2017.

يبلغ 82 ألف و900 درهم إماراتي وتم تقديمها في عام 2017. يمكن للسيارة قطع 88 ألف و250 كيلو متر مسافة بناقل حركة أوتوماتيكي.

لون السيارة الخارجي رصاصي وتعمل بالبنزين وتتكون من خمسة أبواب.