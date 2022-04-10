- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ33 الف درهم.. ارخص سيارات مستعملة في الامارات بحالات ممتازة متاحة للاستيراد في المقال التالي
أرخص سيارات مستعملة في الإمارات بحالات ممتازة في دولة الإمارات العربية المتحدة وخصيصًا في مدينة دبي، حيث قامت السعودية بعمل حملة توعية عند استيراد السيارات المستعملة من الخارج وحذرت من بعض النقاط حتى تكون عملية الاستيراد ناجحة لأن هناك بعض العمليات المغشوشة عند الاستيراد، وتتوفر السيارات المستعملة والمستوردة من الخارج بأسعار متميزة ومناسبة للكثير من الفئات المجتمعية الغير قادرة على شراء سيارات جديدة بأسعار مبالغ فيها وسنقدم لكم أكثر من سيارة من هذه السيارات.
أرخص سيارات مستعملة في الإمارات بحالات ممتازة
مواصفات أرخص سيارات مستعمله بحالات ممتازة للاستيراد متاحة الآن كالتالي:-
1. سيارة ميتسوبيشي 2.4L 2018
يُطلق على هذه السيارة اسم سيارة ميتسوبيشي لانسر والتي تم تقديمها وإصدارها في بدايات عام 2018م وتتمثل مواصفاتها كالآتي:-
- لون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وتعمل بالبنزين.
- يمكن للسيارة قطع 184 ألف و970 كيلو متر وتقترن بناقل حركي يعمل يدويًا.
- سعر السيارة المستوردة به 49 ألف درهم إماراتي.
2. سيارة كيا سورينتو 3.3L 2017
أما بالنسبة لسيارة كيا سورينتو والتي لا تزال يُذاع صيتها حتى الآن فيمكننا تقديم بعض المواصفات الخاصة بها كالآتي:-
- سعر السيارة يبلغ 82 ألف و900 درهم إماراتي وتم تقديمها في عام 2017.
- يمكن للسيارة قطع 88 ألف و250 كيلو متر مسافة بناقل حركة أوتوماتيكي.
- لون السيارة الخارجي رصاصي وتعمل بالبنزين وتتكون من خمسة أبواب.
3. سيارة رينو سيمبول 2019
تظهر سيارة رينو سيمبول 2019 بمظهر ديناميكي وحديث ومتطور بالرغم من إصدارها في عام 2019 ولكنها من أفضل السيارات المتوفرة حتى الآتي وأهم مواصفاتها هي:-
- سعر السيارة يصل إلى 33 ألف و900 درهم إماراتي.
- يقترن محرك السيارة بناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا بسعة 1600 سي سي.
- عدد أبواب السيارة أربعة أبواب ولونها الخارجي أبيض.
- الموتور يعمل بالبنزين ويمكنها أن تقطع 40 ألف و20 كيلو متر مسافة.
4. سيارة هينو ديدرو 2016
- يمكن للسيارة قطع 212 ألف و147 كيلو متر والموتور يعمل بالديزل.
- لونها الخارجي أصفر وتتكون من أربعة أبواب فقط.
- الموتور يقترن بناقل حركة يعمل يدويًا ويتكون من عدة نقلات مختلفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ33 الف درهم.. ارخص سيارات مستعملة في الامارات بحالات ممتازة متاحة للاستيراد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.