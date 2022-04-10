نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيا تفاجى الجميع بالسيارة الهجينة.. سياره كيا سبورتاج الجديدة 2023 مميزاتها ومواصفات وأسعارها فى السعودية في المقال التالي

سياره كيا سبورتاج الجديدة 2023 مميزاتها ومواصفات، تصنع من بين السيارات الرياضية ذات استخدامات كثيرة ومتعددة، والتي تمت إعادة تصميمها بشكل كلي لأول مرة ولهذا تنتمي لفئة السيارات الدفع الرباعي الأكثر تميز، كما أنها سوف تكون من المنافسين القوين للغاية بمجال السيارات لذات الفئة، حتى النسخة السابقة التي أطلقت بعام 2022 الجاري، والسيارة تأتي بتصميم جذاب ومظهر جريء، مما يجعلها من أغلى أنواع السيارات في الأسواق العالمية، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات وأسعار سيارة كيا سبورتاج. سياره كيا سبورتاج الجديدة 2023 مميزاتها ومواصفات تتسم سيارة كيا سبورتاج بطولها الرائع عند المقارنة بموديلات السيارة السابقة بنحو 7.1 بوصة.

إلى جانب عجلات السيارة التي تطورت عن السابق بنحو 3.4 بوصة.

كما أن السيارة تتميز بمقصورة كبيرة تتسع بها مساحة المقاعد الخلفية.

أما بالنسبة للصندوق الخلفي يبلغ نحو 39.6 قدم مكعب.

يبلغ الطول الكلي لسيارة كيا سبورتاج 2023 يبلغ نحو 183.5 بوصة.

يبلغ نحو 183.5 بوصة. وقد تم طرح سيارة كيا بخيارين للمحرك الأول لها محرك البنزين، والذي يعمل من خلال شاحن بوربيني وذات سعة 1.6 لتر.

وتعمل من خلال الحقن المباشر.

كما أن قوة المحرك الأول قد تصل نحو 180 حصان، ومزود بناقل حركة يعمل بشكل يدوي ومزود 6 سرعات مختلفة.

أو بديل لعلبة التروس وتعمل بشكل تلقائي ويعمل بسبع سرعات.

المحرك مكون من 4 أسطوانات وذات سعة تبلغ نحو 2.5 لتر.

أما بالنسبة للفئة الثانية من السيارة يكون بمحرك بواسطة كيا وهو محرك الديزل والذي يولد عنه قوة 186 حصان وبسعة 2 لتر. مميزات سيارة كيا سبورتاج 2023 سيارة كيا سبورتاج تتسم بوجود شاشة زجاجية بانورامية وذات مقاس 25 بوصة.

يوجد بها شاشتين تأتي بمقاس 12 بوصة، ومتوفر بها شاشة تقوم بعرض معلومات القيادة منها معدل الوقود والسرعة.

أما بالنسبة للشاشة الثانية تتعلق بالترفيه ومتوفر بها مجموعة مركزية. سعر سيارة كيا سبورتاج 2023 سوف يتم طرح سيارة كيا سبورتاج 2023 بموديلات متنوعة واحد منها لتر ونصف اكس بالسعودية يبلغ نحو 99 ألف ريال سعودي.

بموديلات متنوعة واحد منها لتر ونصف اكس بالسعودية يبلغ نحو 99 ألف ريال سعودي. أما بالنسبة لسعر سيارة كيا سبورتاج موديل 2023 بسعة 2.4 لتر ال اكس بالسعودية فهي يبلغ 105 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة كيا تفاجى الجميع بالسيارة الهجينة.. سياره كيا سبورتاج الجديدة 2023 مميزاتها ومواصفات وأسعارها فى السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كيا تفاجى الجميع بالسيارة الهجينة.. سياره كيا سبورتاج الجديدة 2023 مميزاتها ومواصفات وأسعارها فى السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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