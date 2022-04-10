نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات كيا مستعملة رخيصة في السعودية تبدأ بـ10 الاف ريال أبرزها كيا سبورتاج وكيا ريو في المقال التالي

سيارات كيا مستعملة رخيصة ، تعد سيارات KIA من أشهر السيارات المنتشرة في جميع أرجاء العالم بشكل عام وبشكل خاص فهي قد اكتسبت شهرة واسعة في المملكة السعودية بشكل كبير بفضل مواصفاتها القياسية والاعتمادية وأسعارها الاقتصادية التي لا تضاهي مواصفاتها المذهلة، سوف نعرض أسعار سيارات كيا مستعملة في السعودية بأسعار تنافسية للغاية تبدأ بـ 10 الاف ريال ومن أهمها سيارات كيا ريو وكيا سبورتاج في خلال السطور التالية. سيارات كيا مستعملة رخيصة كيا ريو موديل 2014 مستعملة سعة المحرك 1600 سي سي مع ناقل حركة أوتوماتيك فل كامل، والقير أتوماتيك.

عدد الكيلومترات 152 ألف كم.

السيارة متواجدة بمدينة تبوك حي الصناعية.

السيارة بها شروط على الفحص والمحرك وكالة بدي، السيارة لم يتم عليها أي رش أو سمكرة خالية من الصدمات.

يوجد لدى الرقم المرفق بالأسفل خدمة الشحن للسيارات إلى جميع مناطق المملكة مع خصومات.

سعر كيا ريو 2014 مستعملة 15 ألف ريال سعودي. كيا ريو موديل 2011 مستعملة تأتي بقوة محرك 1400 سي سي رباعي الأسطوانات مع ناقل حركة أوتوماتيك بقوة 95 حصان وقوة عزم دوران 125 رباعي الأسطوانات.

السيارة متواجدة بمدينة جدة.

السيارة بحالة جيدة وتحتوي على نظم الأمان والحماية الكاملة، كما تحتوي على مكيف ومصابيح ال اي دي وهالوجين، مشغل أقراص ليزرية ومدعم ام بي ثري ومدخل يو اس بي وراديو وبلوتوث.

سعر كيا ريو 2011 مستعملة 15.500 ريال سعودي. كيا كارينز موديل 2005 مستعملة تأتي كارينز 2005 بمحرك 1400 كسعة لترية بقوة 135 حصان سداسي السرعات رباعي الأسطوانات مع ناقل أوتوماتيك.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية ونظام انذار ضد السرقات ومثبت سرعة ومنع انزلاق الفرامل، المكيف قوي وعجلة القيادة معززة أليًا، بلوتوث وراديو وام بي ثري ومشغل أسطوانات سي دي.

سعر كيا كارينز 2005 مستعملة 10 الاف ريال سعودي. كيا سبورتاج موديل 2016 مستعملة تأتي سبورتاج بمحرك 1600 لتر بقوة 132 حصان مع ناقل حركة أوتوماتيك و6 سرعات و4 أسطوانات.

السيارة متواجدة بمدينة القصيم- عنيزة.

السيارة بحالة ممتازة داخليًا وخارجيًا.

تحتوي على وسائد هوائية ونظام مانع انزلاق الفرامل والتوزيع الإلكتروني للفرامل ومثبت حركة وحساسات للركن، مكيف أوتوماتيك والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء، مشغل أسطوانات ليزرية وشاشة وسائط متعددة تعمل باللمس وراديو وبلوتوث.

سعر كيا سبورتاج 2016 مستعملة 25 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات كيا مستعملة رخيصة في السعودية تبدأ بـ10 الاف ريال أبرزها كيا سبورتاج وكيا ريو - ثقفني

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