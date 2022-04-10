نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تربعت على عرش الصدارة .. خمس مميزات مذهلة لسيارة تويوتا راش 2022 تعرف على باقي مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المدهشة في المقال التالي

خمس مميزات مذهلة لسيارة تويوتا راش 2022 ،تعتبر شركة تويوتا من بين الأسماء العريقة والبارزة والمعروفة للغاية بعالم السيارات، حيث أن الشركة لم تبخل علينا في توفير مركبات وأنوع سيارات متنوعة تأتي من بين فئات متنوعة لها خواص وأيضاً مواصفات تتطابق مع القائد والركاب، وتجعل من التنقل للسير على الطرقات الصعبة والمنحنيات، ونحن اليوم سوف نتعرف على مواصفات ومميزات تويوتا راش 2022. خمس مميزات مذهلة لسيارة تويوتا راش 2022 مواصفات سيارة تويوتا راش 2022 العديد منا يدرك بأن سيارة تويوتا تقدم العديد من أنواع السيارات الاقتصادية المتنوعة التي

تقدم العديد من أنواع السيارات الاقتصادية المتنوعة التي لا تستهلك كميات هائلة من الوقود ومن أهمها سيارة تويوتا راش 2022 العائلية.

تعتمد سيارة تويوتا راش 2022 على محرك رباعي الأسطوانات ذات سعة 1.5 لتر وتعمل بقوة كبيرة تصل لنحو 103 حصان.

ولا يستهلك كمية كبيرة من الوقود.

بحيث يتم استهلاك كل لتر من الوقود لتحريك السيار بنحو 16.3 كلم.

هذا وقد كانت سيارة تويوتا قد كشفت عن متوسط الاستهلاك لوقود سيارة راش بظروف الاختبار بنحو 5.8 لتر لكل 100 كيلو.

تتمكن من السير على الطرق السريعة يبلغ نحو 8.2 لتر لكل 100 كلم أثناء القيادة بالمدينة.

على الرغم من أنها من السيارات الاقتصادية فهذا لا يشير أن سيارة تويوتا غير مهتمة بالسائقين الركابين في آن واحد.

كما أن الشركة قامت بعمل فتحات للتهوية أمامية بالكونسول بدلاً عن فتحات التهوية العلوية بالسقف.

وهذا بهدف توزيع البرودة بكافة اتجاهات المقصورة. مميزات سيارة تويوتا راش 2022 يوجد بها شبكة أمامية للسيارة يتواجد بها مصابيح ذات ضباب تحدد العمل بالإضاءة النهارية.

يوجد بالسيارة وسائد هوائية بعدد ستة للكثير من الأمان والسلامة والحماية من أي رضوض أو صدمات.

المقاعد الموجودة بالسيارة تويوتا راش عدد سبعة بمساحة أثناء الركوب. سعر سيارة تويوتا راش 2022 السيارة متواجدة في الأسواق المحلية والأسواق العالمية بالعديد من الفئات على الكثير من التجهيزات المتاحة سيارة تويوتا راش 2022، ويتم تحديد السعر على حسب ما تتمتع بالسيارة ومن المتوقع أن يكون سعر سيارة تويوتا راش تصل لنحو 62,600 ريال سعودي والفئة الثانية تبلغ نحو 66,800 ريال سعودي. عمر شويل - جدة تربعت على عرش الصدارة .. خمس مميزات مذهلة لسيارة تويوتا راش 2022 تعرف على باقي مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المدهشة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تربعت على عرش الصدارة .. خمس مميزات مذهلة لسيارة تويوتا راش 2022 تعرف على باقي مميزاتها ومواصفاتها وأسعارها المدهشة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.