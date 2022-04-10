سيارة جديدة رخيصة بالسعودية من 30 ألف ريال إلى 50 ألف ريال

سيارات جديدة رخيصة بالسعودية يوجد الكثير من أنواع السيارات الحديثة وجديدة الصنع بمواصفات ومزايا ممتازة متاحة للشراء ولها عدة أنواع يتراوح سعرها ما بين 30 ألف ريال سعودي إلى 60 ألف ريال وسنذكر لكم تلك الأنواع ومميزاتها لكي نساعدك في اقتناء سيارة أحلامك بسعر منخفض ولو متاح إمكانية تقسيط السيارة سنذكر لكم ذلك، فمن منا لا يرغب في أن يمتلك سيارة تساعده في قضاء الاحتياجات وتكون بمواصفات عالية وسعر منخفض، وتساعدهم في التنقل ما بين الطرق وخاصة الطرق الوعرة، لذا جمعنا لكم مجموعة من تلك السيارات الجديدة وسنحدث لكم باستمرار مع وجود سيارات بسعر مخفض ونجعلهم مجموعات على حسب السعر اختاروا منها ما يناسبكم سيارات حديثة بسعر مخفض.

سيارة جديدة بسعر 30 ألف ريال إلى 60 ألف ريال سعودي

من افخم واجدد السيارات بسعر مغري ومميزات كبيرة هي سيارة شيفروليه سبارك موديل العام الحالي 2022، سيارة تمتاز بمحرك قوي يولد 98 حصان بسعة 1.4، عزم دوران 127 نيوتن متر، السيارة بها 4 سلندر، ناقل الحركة اوتوماتيك.

مزايا وسعر سيارة شيفروليه سبارك 20222 1.4LT

السيارة بها مساعد الفرامل Ba، توزيع قوة الفرامل إلكتروني. صندوق السيارة كبير بسعة 314 لتر. عدد مقاعد السيارة مكون من 5 مقاعد. جهاز مانع الحركة في خصائص امان للسيارة. عرض مراقبة ضغط السيارة. مقاعد السيارة من القماش. مقاعد خلفية قابلة للطي مع تقسيم. نوافذ كهربائية أمامية وخلفية. يأتي سعر السيارة شيفروليه سبارك 47.375 ريال سعودي.

سيارة كيا بيكانتو 2022 1.2LX سيارة حديثة

السيارة من سيارات الكورية التي تمتاز بقوة محركها بسعة 4 سلندر، 1.2، يولد 84 حصان، عزم دوران السيارة 122 نيوتن متر، غطاء محرك السيارة اوتوماتيك، مع كاشف تصادم، طفاية حريق، مقاعد السيارة من القماش، مقاعد السيارة من الخلف قابلة للطي، شاشة عرض معلومات متعددة، أنابيب العادم من الكروم، مصابيح ضباب LED، عدد المقاعد خمسة مقاعد.

المميزات الخارجية للسيارة كيا بيكانتو 2022

غطاء عازل الأصوات والحرارة الخارجية. مصابيح أمامية هالوجين. مصابيح أمامية يدوية. عجلات جنوط حديد. صمامات للطرق الوعرة الصعبة. الباب الخلفي كهربائي. مصابيح ضباب من نوعية ليد. مقود ذات ضبط اوتوماتيك. مكيف امامي وخلفي يدوي. سعر السيارة كاش يبلغ 42.620 ريال سعودي.

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