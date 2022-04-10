نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وحش الاسفلت.. سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 toyota fj cruiser في السعودية بمواصفات وأسعار ولا في الاحلام في المقال التالي
سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022 نتابع كل ما يخص تلك الشاحنة الأكثر تميز، والتي من الممكن أن يتم من خلالها العبور الآمن لمختلف الطرق الوعرة، وفيما يلي من تلك السطور المقبلة نعرض أهم المعلومات التي تتعلق بالسيارة من هذا النوع من الطراز الياباني المزود بأعلى مستويات التقنيات اليابانية التي تمنح السيارة أفضل الخصائص، وفيما يلي أهم المعلومات المتعلقة بالخصائص والمواصفات الخاصة بالسيارة وسعر الشراء لها بالأسواق السعودية.
أسعار ومواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
تتمتع السيارة بالعديد من المزايا، والمواصفات من أهمها أن تصميم السيارة ممتاز بالقوة وهذا ما يجعل السيارة متحملة لأصعب الطرق الوعرة، ومن خلال الطول المناسب للعجلات وقاعدتها يكون الثبات العالي للسيارة إف جي كروزر على كل الطرق الغير ممهدة، والصعبة.
أهم مواصفات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
- متوفر في السيارة من نوع الجنوط بالمقاس سبعة عشر بوصة.
- المحرك بالسعة ألفين ونصف سي سي.
- المقاعد قد تمت تغطيتها باستعمال خام المطاط.
- سرعات السيارة حوالي خمسة مقسمة بواسطة نقل الحركة الأوتوماتيكي.
أهم المميزات سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
أهم تلك المميزات المتواجدة بالسيارة تويوتا اف جي كروزر ما يلي:
- متوفر بها النظام الخاص بالفرامل التي تتبع الخاصية إي بي إس، وتبعا لخاصية إي بي دي والتي تعمل على التوزيع وبشكل إلكتروني للفرامل.
- متوفر أيضا عدد 4 من الوسائد من النوع الهوائي لتلافي التعرض لأي صدمات.
- السيارة محتوية على شاشة بمقاس سبعة بوصة.
- متواجد بالسيارة منفذ إي يو إكس.
- السيارة تتمتع بالمقاعد المتميزة المريحة ومن الممكن أن يتم طيها كهربيا.
- المرايا على جانبي السيارة تطوى أيضا بالخاصية الكهربائية.
أسعار سيارة تويوتا اف جي كروزر 2022
السيارة من الطراز الأكثر تميز تويوتا اف جي كروزر لها العدد من الخصائص والمميزات، وهو ما قد تابعناه من خلال هذا التقرير السابق وبالنسبة للتكلفة السعرية فقد جاءت وفق الخصائص والمواصفات سالفة الذكر حيث بلغ السعر الخاص بسيارة تويوتا اف جي كروزر على المستوى المحلي بالمملكة العربية السعودية لحوالي مائة ستة وأربعين ألف ألف ريال سعودي.
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