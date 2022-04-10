نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار كيا سبورتاج 2023 جميع الفئات وموعد نزولها الأسواق في المقال التالي
عمر شويل - جدة أسعار كيا سبورتاج 2023 جميع الفئات وموعد نزولها الأسواق كيا سبورتاج 2023 تعتبر سيارات كيا سبورتاج الجديدة 2023 حصلت على العديد من التحديثات المميزة والجديدة منذ فترة طويلة ولكن لم يتم الإعلان عن سعرها الرسمي وقتها لهذا سوف نعرض لكم من خلال السطور القادمة أسعار كيا سبورتاج 2023.
أسعار كيا سبورتاج 2023
هذه السيارة تتميز بتصميم على شكل كيا والفئة القياسية للسياره تعرف باسم lx وتكون بسعر 27 . 205 دولار وتكون بالريال 102 . 000 وبالتالي يكون سعر السيارة حوالي 2 , 000 دولار عن الإصدار السابق بحوالي 750 ريال.
أما بالنسبة للفئه التالية على حسب الامكانيات والمواصفات حيث يكون سعرها 29 . 205 دولار لفيه ex وبالتالي يعادل سعرها 109 , 000 ريال بينما سعر سيارات مازاد 2022 بالمملكة.
وبذلك يكون سعر السيارة بمقدار 400 دولار و1500 ريال، أما بالنسبة للفئات الأعلى من حسب على حسب الامكانيات والمواصفات مع وجود محرك قياسي بسعر 2 . 5 لتر بعدد أربعة سلندر قوة الحصان تصل إلى 187.
أما بالنسبة للفئه التالية x-line وهذه السيارة تعمل بالدفع الرباعي يصل سعرها إلى 32 , 0000 دولار ما يعادل 120 , 000 ريال بينما تكون فيه sx turbo يوجد فيها محرك بقوة 237 حصان وسعرها وصل إلى 32 . 700 دولار ما يعادل 122 ألف ريال سعودي كذلك سيارات فورد اكسبلورر 2022 وأهم المواصفات.
أسعار سبورتاج هايبرد 2023
يتوفر من هذه السيارة إصدار الهجين البنزين والكهربائي الذي يعمل في العديد من وضعيات القيادة ويوجد له أكثر من فيه والتي تشمل فيه lx بسعر 28 . 505 دولار وبريان 107 , 000 ريال أما بالنسبة لسعر هذا الإصدار يكون أعلى من محرك البنزين بمقدار 1300 دولار و أو 4800 ريال.
الفئة الثانية هي سبورتاج ex يبدأ سعر هذه السيارة 32 . 205 دولار 120 , 000 ريال بينما تكون الفئة الثالثة هي أعلى إصدار تواصل سعرها إلى 37 . 405 ما يعادلها 140 ريال بينما سعر سياراة برادو بديل لاند كروزر.
- يبلغ سعر LX هو 27 , 245 دولار ما يعادل 102 , 000 ريال.
- يصل سعر LX Hybrid هو 28 , 505 دولار ما يعادل 107 , 000 ريال.
- أما بالنسة لسعر EX هو 29 , 245 دولار ما يعادل 109 , 000 ريال.
- بينما يكون سعر X-Line هو 32 , 000 دولار ما يعادل 120 , 000 ريال.
- يبلغ سعر EX-Hybride هو 32 , 205 دولار ما يعادل 121 , 000 ريال.
- يصل سعر SX هو 32 , 7500 دولار ما يعادل 122 , 000 ريال.
- سعر SX-Prestige هو 34 , 7500 دولار ما يعادل 130 , 000 ريال.
- أما سعر X-Pro هو 35 , 750 دولار ما يعادل 134 , 000 ريال.
- بينما يكون سعر SX Prestige Hybrid هو 37 , 500 دولار ما يعادل 141 , 000 ريال.
- يبلغ سعر X-Pro Prestige هو 38 , 000 دولار ما يعادل 143 , 000 ريال.
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