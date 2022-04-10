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عمر شويل - جدة معدل صرفية لاندكروزر 2022 كم كيلو للسير لتر ديزل أو بنزين من المعروف أن صرفية الوقود في سيارة تويوتا لاندكروزر 2022 تشمل محرك البنزين ذو ستة سلندر وتسعة محرك الديزل وستة سلندر بجانب عدم توفر محرك ثمانية سلندر ويوجد بعد التقنية الهامة التي توكد أن سيارة لاندكروزر 2022 هو الجيل الأخير وبالتالي سوف تحل بردوا محلها في المستقبل القادمة.

صرفية لاندكروزر 2022

هذه السيارة تتواجد لدى الكثير من الوكلاء في الشرق الأوسط في منطقة الخليج بعدد 12 فيه وجميع هذه السيارات يتواجد فيها ست سلندر وبالتالي لا يوجد ثمانية سلندر ولكن يوجد اختلاف فقط في المحركات والديزل جي اكس أو مع اصدارات المحرك الديزل.

مواصفات المحرك البنزين

يعتبر محرك البنزين هو قياسي يصل إلى 3 . 5 لتر بعدد ستة سلندر ثنائي التربو أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى 409 وعدم الدوران 650 نيوتن متر مع وجود ناقل الحركة ذو عشر سرعات أوتوماتيكية بالإضافة إلى وجود خاصية التحكم اليدوي في المحرك وبالتالي يوجد بعض الفئات في هذا المحرك وهي كالآتي،

GXR 2 .

GXR3 .

GXR4 .

GXR-V .

VX .

VXR .

وبالتالي تكون صافية محرك البنزين يستهلك 10 فاصل واحد كيلو متر لكل لتر بنزين وتكون سعة خزان الوقود 110 لتر يمكن معرفة سعر سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022.

أهم مواصفات المحرك الديزل

يتميز محرك الديزل على نفس الفئات السابقة حيث تصل سعته إلى 3 . 3 لتر بعدد ستة سلندر ثنائي التربو أما بالنسبة لقوة الحصان تصل إلى ثلاث 302 وعزم الدوران يصل إلى 7 نيوتن متر مع وجود ناقل الحركة أوتوماتيك بجانب وجود خاصية التحكم اليدوي وبالتالي يكون المحرك الديزل على حسب الفئات التالية،

GX DSL .

GXR2 DSL .

GXR3 DSL .

GXR4 DSL .

VX DSL .

GR-S DSL

أما بالنسبة لصدفية محرك الديزل الاستهلاك الوقود في لاندكروزر يستهلك في المتوسط 14 . 6 كيلو متر لكل لتر ديزل وبالتالي هذه السيارة تحصل على تصنيف ممتاز في نسبة الاستهلاك سيارة نيسان باترول 2022 الشكل الجديد.

مقارنة صرفية الوقود لمنافسين لاندكروزر

يوجد العديد من السيارات التي تتناسب مع سيارة لاندكروزر باعتبارها أوفر عائلي ضخم وبالتالي تتميز بالفخامة الداخلية والخارجيه مع وجود محرك قوي ولكن سعرها مرتفعة ومن أهم المنافسين هو نيسان بترول وشيفروليه وجي أم سي اكسبدشن كما يمكن الاطلاع على سيارة برادو 2023 الشكل الجديد بديل لاندكروزر