سيارات حديثة برخص التراب تبدأ 30 الف ريال سعودي بمواصفات ومميزات خيالية

سيارات حديثة برخص التراب تبدأ 30 الف، يهتم العديد من المواطنين السعوديين والمقيمين بكافة أرجاء المملكة العربية السعودية بمتابعة الأسعار الخاصة بأرخص أنواع السيارات لموديل 2022 والتي تكون مناسبة للدخل الشهري لكافة المواطنين نظراً لأنهم يعتمدون عليها في احتياجاتهم اليومية بخارج المنزل، لذا كافة الراغبين في اختيار سيارة بذات الوقت تكون مناسب للدخل الشهري الخاص بهم، وسوف نتعرف على أنواع متنوعة لأرخص السيارات الجديدة لموديل 2022.

سيارات حديثة برخص التراب تبدأ 30 الف

يوجد العديد من أنواع السيارات التي تتميز بمواصفات قياسية عالية الجودة والكفاءة ومنها:ـ

سيارة أريزو3 2022

تنتمي هذه السيارة من بين أنواع سيارات سيدان تمتلك محرك قوي للغاية بسعة 1500 سي سي.

المحرك الموجود بها رباعي الأسطوانات ويولد عنه قوة تبلغ نحو 107 حصان.

وتأتي بعزم دوران يبلغ 140 نيوتن لكل متر، والسيارة تعمل بنظام الدفع الأمامي.

السيارة متاحة في الأسواق السعودية بسعر يتراوح ما بين 42 وصولاً إلى 44 ألف ريال سعودي.

سيارة ميتسوبيشي ميراج 2022

تعد هذه السيارة من الاختيارات المثالية للغاية والتي يبحث عنها فئة كبيرة من الأشخاص.

حيث أنها تحتوي على محرك ينتج عنه قوة 77 حصان، ولديها القدرة الهائلة بتسارع نحو 170 كم لكل ساعة بغصون بضع ثواني.

تنتمي لفئة السيارات الاقتصادية باستهلاك الوقود ومزودة بناقل حركة أتوماتيك.

أما فيما يخص سعر السيارة متاحة بالسوق السعودي بسعر يبلغ حوالي 30 ألف ريال سعودي.

سيارة هافال الصينية 2022

ذلك السيارة تعتبر من أرخص أنواع السيارات الحديثة المتوفر بالمملكة العربية السعودية.

تنتمي للسيارات الفاخرة الراقية لما تتمتع به من مواصفات ومميزات متعددة.

تحتوي السيارة على محرك قوي للغاية يعمل بجودة وكفاءة عالية قد تصل نحو 1.5 لتر.

ينتج عنه قوة كبيرة قد تبلغ نحو 110 حصان، وسوف تطرح بالأسواق السعودية بسعر يبلغ نحو 85 ألف ريال سعودي.

سيارة إم جي 360 2022