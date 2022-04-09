نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انخفاض سعر جيب كورولا كروس 2021 فئة ليمتد لأكثر من 13% في المقال التالي

عمر شويل - جدة انخفاض سعر جيب كورولا كروس 2021 فئة ليمتد لأكثر من 13%، لعشاق سيارات ال SUV نقدم لكم اليوم تويوتا كورولا كروس السيارة الأفضل لك من حيث السعر والمواصفات مقارنة بالمنافسين، خاصة بعد انخفاض سعرها مؤخراً في عرض خاص من وكالة عبداللطيف جميل. تمكنك كورولا كروس العائلية صاحبة المحرك الهجين من السير مسافة 23.7 كيلو متر لكل لتر بتقييم ممتاز بلس، وتمنحك قوة تعادل 121 حصان بنظام دفع أمامي للعجلات. نتحدث اليوم عن أبرز مواصفات فئة ال تي دي ليمتد من كورولا كروس موديل 2021، كما نكشف لكم عن خصم جديد على السعر من عبداللطيف جميل بمناسبة شهر رمضان.

سعر كورولا كروس موديل 2021

تمتلك السيارة محرك هايبرد رباعي الاسطوانات سعة 1800 سي سي، أما ناقل الحركة فهو يعمل بنظام أوتوماتيكي مدعوم بتقنية CVT، قير اوتوماتيك. ومع انطلاق عروض شهر رمضان المبارك الخاصة بالسيارات، حظت فئة ال تي دي من جيب كورولا كروس بخصم يصل إلى حوالي 13% ويتجاوز ثلاثة عشر ألفاً، حيث توفرت السيارة ضمن عروض عبداللطيف جميل بسعر 87 الف و100 ريال بدلا من 100 الف و 165 ريال و السعر شامل الضريبة.

تعتبر فئة Ltd هي الأعلى في التجهيزات الداخلية والخارجية بين فئات كورولا كروس الثلاث، ورغم طرح ال3 فئات بنفس المحركإلا أنها تعتبر الأميز بينها بامتلاكها عدد 8 وسائد هوائية، نظام التحذير في المناطق العمياء، نظام المساعدة في المرتفعات، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات، تقنية التحكم في الثبات، تقنية دعم المكابح. كما تتميز كورولا كروس ال تي دي 2021 بفتحة سقف، تجهيزات سحب المقطورة، كاميرا خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، حساسات خلفية، إضاءات ليد بالكامل نور عالي ومنخفض، كشافات ضباب أمامية وخلفية ليد.

مزايا كورولا كروس فئة Ltd

ويستمر تفوق تلك الفئة في المزايا الداخلية عن كل من فئة ال اي القياسية وفئة اكس ال اي نص فل، فهي تتميز بمقاعد جلد، فتح السيارة بالريموت، زر ستارت engine لتشغيل المحرك بدون مفتاح، اتصال يو اس بي، 6 مكبرات الصوت، شاشة وسطية ذكية تدعم كل من أبل كاربلاي وأندرويد أوتو. كما تتميز كورولا كروس LTD 2021 بنظام حماية من السرقة، إمكانية التحكم من خلال الدركسيون، مثبت سرعة ذكي، مكيف أوتوماتيك وغيرها من التجهيزات.