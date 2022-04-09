نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بالتقسيط وبدون مقدم وأقل راتب و0% رسوم إدارية في المقال التالي

عمر شويل - جدة يرغب عدد كبير من المستهلكين في المملكة العربية السعودية في امتلاك سيارة تساعدهم في قضاء بعض احتياجاتهم الخاصة، والتي قد تساعدهم في التمتع بحرية التنقل في أي وقت ومكان، لذلك توفر العديد من الجهات التمويلية تمويلات ميسرة لشراء السيارة سواء كانت جديدة أو مستعملة، علما أن هذه الجهات مرخصة ومعتمدة من قبل البنك المركزي السعودي، بالإضافة إلى أن هذه الجهات تتطلب بعض الشروط التي تفرضها على عملائها بما يتناسب مع أجمالي الدخل الشهري وأيضا تطلب بعض الأوراق والمستندات التي تثبت أهلية العميل وقدرته على سداد الأقساط في موعدها المحدد.

تمويل سيارات مستعملة

يوجد الكثير من البنوك والشركات داخل المملكة العربية السعودية بتوفير تمويل سيارات مستعملة تأجيري بالتقسيط المريح، سيارات مستعملة بدون مقدم وبضمان 3 سنوات، لتمتلك سيارة أحلامك بأقل شروط وبدون تعقيدات، لجميع المواطنين داخل المملكة وأيضا للمقيمين تمويل سيارات أيضا، ويمكنك الاتصال على رقم خدمة عملاء البنك الأهلي السعودي لتحصل على تمويل السيارات المتاح لك بالعروض المتوفرة، وهناك عرض تمويل سيارات لشهر رمضان المبارك بدون رسوم وبدون مقدم وأقل قسط شهري، وأيضاً بدون تحويل راتب أو بتحويل راتب أيهما أفضل للعميل المتقدم لطلب تمويل تأجيري للسيارات.

عرض رمضاني لتمويل السيارات المستعملة

يمكنك أن تحصل على العرض الرمضاني لتمويل السيارات المستعملة بأقل راتب 2,500 ريال، سيارات بدون مقدم وبأقل قسط شهري، وبدون رسوم وبدون دفعة أولى ولكن للسيارات التي داخل العرض من أحد الوكلاء المعتمدين والسيارات المعروضة لديهم، وهي سيارات لكزس وتويوتا، لشركة عبد اللطيف جميل، هيونداي للمجدوعي ووعلان، بي أم دبليو، هيونداي، ميني كوبر، رينج روفر للناغي، مرسيدس بينز للجفالي، وهناك نخبه كبيرة من الشركات التي توفر لك عروض سيارات تابعة لبنك الأهلي السعودي.

خطوات التقديم لطلب التمويل التأجيري للسيارات

يمكنك التوجه إلى البنك وتعبئة نموذج طلب التمويل التأجيري للسيارات المستعملة، أو إذا أردت يمكنك الحصول على تمويل سيارات جديدة أيهما تفضل من خلال الموقع الإلكتروني لبنك الأهلي السعودي، وملئ كافة البيانات المطلوبة وتقديم صورة من الهوية الوطنية، والعنوان الوطني وصورة من رخصة القيادة، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، ويتم تقديم خطاب تعريف بالراتب مفصلا بتاريخ الالتحاق به، كما يمكنك الاتصال على رقم خدمة العملاء الجدد 8002441005، أو تطبيق الأهلي أون لاين لمزيد من المعلومات والحصول على التمويل.