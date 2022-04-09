نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة تويوتا مستعملة بأرخص سعر بالسعودية بحالة ممتازة بسعر يبدأ من 18 ألف ريال في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا لها الكثير من الأنواع والفئات التي تمتاز بمواصفات تناسب جميع محبي إقتناء السيارات المثالية حيث أن لها رونق خاص توحي بالقوة والمتانة كما أن السيارة بها محرك قوي، كما إنها سيارات بسعر رخيص التي لها صفة مميزة في كل أنحاء العالم وخاصة بالسعودية والتي تمتاز بإقبال وبحث كثير من المواطنين والمقيمين لما لها من مقصورة مليئة بالتجهيزات والإضافات وسعر سيارات لا يضاهي سعرها الإقتصادي، سنعرض لكم أرخص سيارات تويوتا بالسعودية بحالة جيدة ممتازة.

سيارة تويوتا مستعملة للبيع بأرخص سعر

تعد سيارة تويوتا من سيارة الأكثر انتشارا داخل المملكة العربية السعودية سيارات متينة تتحمل الطرق الوعرة ومنحدرات الطرق ومطبات الشاقة، ولها مقصورة واسعة، ومنها أنواع كثيرة من سيارات تويوتا كامري كورولا سيدان افالون وغيرها سنعرض لكم أحدث تلك السيارات بأسعار للبيع المختلفة.

سيارة تويوتا كامري ليمتد محرك 2.5 موديل عام 2019 مستعمل للبيع

اهم ما يميز السيارة بأن لها ناقل حركة اوتوماتيك، عدد الأبواب 4 أبواب، عدد سيلندر 4، لون السيارة الخارجي أبيض لؤلؤي، تم قيادة السيارة بحوالي 84.999 كيلو متر عداد الممشى.

السيارة تويوتا كامري موديل 2016. السيارة من الداخل ومن الخارج بحالة ممتازة بدون حوادث. السيارة متواجدة في مدينة المحمدية. جنوط السيارة من الالمونيوم.

مميزات أخرى للسيارة تويوتا مع السعر

مقاعد السيارة كهربائية الحركة. كاميرا خلفية. فتحة سقف. نظام الصوت يعمل مشغل اسطوانات DVD. تحكم عالي في ظروف الجو. دخول السيارة بدون مفتاح. السيارة بدي وكالة لا يوجد بها رش. سعر السيارة 28 ألف ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا موديل عام 2010 مستعملة للبيع

سيارة للبيع من متواجدة في جدة موديل الصنع عام 2010، ناقل الحركة للسيارة يدوي، لون السيارة من الخارج أزرق، الوقود المستخدم بنزين.

خصائص ومميزات السيارة تويوتا كورولا

عداد الممشى للسيارة تم قيادتها بنحو 234.000 كيلو متر. عدد الأبواب أربعة أبواب. عدد سيلندر 4. مزايا الأمان نظام فرامل مانع الانغلاق. إنذار منع السرقة. توزيع قوة الفرامل بشكل إلكتروني. أحزمة أمان للسائق والراكب الأمامي. الفرامل مساعد بنظام BA. مقود دريكسيون كهربائي. إمكانية تعديل المقود. ضبط المقعد يدوي وليس إلكتروني. مكيف هواء داخلي اوتوماتيك. سعر البيع 15.000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كورولا موديل 2013 للبيع مستعمل ليمتد 1.6

سيارة تويوتا مستعملة في حفر الباطن، موديل عام 2013، السيارة قد تم قيادتها بمسافة 157.000 كيلو متر، الوقود المستخدم بنزين.