نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بـ900 ريال.. امتلك ارخص سيارات للتنازل من غير مقابل تويوتا بحالات ممتازة في السعودية في المقال التالي

بـ900 ريال.. امتلك أرخص سيارات للتنازل من غير مقابل في السعودية، قام بعض الأشخاص من مالكي السيارات في المملكة العربية السعودية بتقديم سياراتهم للتنازل أي بيعها بأقساط بسيطة بهدف استكمال بعض أقساط قروضهم البنكية بسبب أزمات مالية، حيث قاموا بالاتفاق مع مصرف الراجحي السعودي للإقدام على هذه الخطوة، وتتميز هذه السيارات بأنها بدون أي دفعة أولية من قسط السيارة وسنقدم لكم في مقالنا اليوم حزمة من السيارات المقدمة في سوق المستعمل للسيارات في السعودية. امتلك أرخص سيارات للتنازل من غير مقابل في السعودية 1. سيارة تويوتا يارس 2017 تعتبر سيارة تويوتا يارس من أفضل سيارات تويوتا اليابانية المقدمة عام 2017 وتتميز بالمواصفات التالية:- أقصى سرعة تصل إليها السيارة هي 194 كيلو متر لكل ساعة وسعة محركها 1500 سي سي.

يقترن الموتور بناقل حركة يعمل بشكل أوتوماتيكي ويتكون من أربع سرعات بقوة 107 حصان.

معدل استهلاك البنزين 92 لتر وأقصى عزم دوران لها 121 حصان.

القسط الشهري يبلغ ألف و15ريال سعودي بسعر تنازل 25 ألف ريال سعودي. 2. سيارة تويوتا كورولا 2018 أما بالنسبة إلى سيارة تويوتا كورولا فهي من أفضل السيارات التي تم تقديمها في عام 2018م وتتميز بكل مما يلي:- سعة محرك السيارة تبلغ 1600 سي سي بقوة حصانية قدرها 121 حصان.

تسارع السيارة من صفر حتى 11 ثانية لقطع 100 كيلو متر مسافة وعزم دورانه 154 نيوتن لكل متر.

تعمل السيارة بموتور يتكون من أربع أسطوانات وفتيس أوتوماتيكي من أكثر من سرعة.

قسط السيارة الشهري يبلغ 1500 ريال سعودي وسعر التنازل 42 ألف ريال سعودي. 3. سيارة ام جي 5 2021 كانت سيارة ام جي فئة 5 موديل 2021 من السيارات المميزة والتي لها شهرة واسعة حتى بعد ابتكار سيارات جديدة ومن مواصفاتها:- سعة السيارة 1500 سي سي ويقترن بفتيس أوتوماتيكي يعمل بخاصية الجر الأمامي ومكون من أربع أسطوانات.

قوة الموتور 120 حصان وأقصى عزم دوران له 150 نيوتن لكل متر.

سعر التنازل ثلاثة آلاف ريال سعودي واللقسط الشهري 894 ريال سعودي. 4. سيارة تويوتا كامري 2020 مواصفات سيارة تويوتا كامري 2020 تتمثل في كل مما يلي:- سعة المحرك 2500 سي سي وقوته 204 حصان.

يتكون المحرك من أربع أسطوانات وثماني سرعات.

سعر التنازل بدون أي مقابل والقسط الشهري 2.209 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة بـ900 ريال.. امتلك ارخص سيارات للتنازل من غير مقابل تويوتا بحالات ممتازة في السعودية - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بـ900 ريال.. امتلك ارخص سيارات للتنازل من غير مقابل تويوتا بحالات ممتازة في السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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