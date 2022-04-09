نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات جبارة جعلت سيارة تويوتا راش 2022 فى السعودية تتربع على عرش الصدارة بسعر رائع ومناسب للجميع في المقال التالي
مواصفات جبارة جعلت سيارة تويوتا راش 2022 ، تتمتع سيارة تويوتا راش 2022 بتصميم خارجي أكثر من رائع هجومي مميز يأتي بعلامة لكبرى شركات صناعة السيارات اليابانية، فهي تتميز بالمساحة الداخلية الواسعة وتكون من أنسب السيارات العائلية التي يكون عليها إقبال كبير جداً.
كما أن السيارة تأتي بمحرك رباعي الاسطوانات بسعة 1.5 لتر وقوة 103 حصان، وسوف نستعرض لكم كافة مواصفات ومميزات سيارة تويوتا راش 2022 في السعودية.
مواصفات جبارة جعلت سيارة تويوتا راش 2022
تعتبر سيارة تويوتا راش واحدة من السيارات المنافسة والتي تأتي بكثير من المزايا والمواصفات التي جعلتها تتربع على عرش الصدارة ومن أهم مميزاتها التالي:
- تندرج ضمن السيارات العائلية الرياضية متنوعة الاستخدامات.
- السيارة مزودة بحوالي 7 مقاعد بالإضافة إلى الأضواء الأمامية والتي تعمل بتقنية الليد.
- بها ضباب دائري بالجوانب وصادم أمامي ذات تصميم رياضي.
- والسيارة مودة بمرايا جانبية بالكهرباء وجنوط ذات تصميم أنيق بمقياس 17 إنش.
- تمتلك ميزة الدفع الخلفي وهو أفضل بكثير من الجر الأمامي ومعظم السيارات الفاخرة تأتي بميزة الدفع الخلفي أو الرباعي لقوة قادرة على التحمل بهذا نظام الطريق.
- يوجد بها ميزة الروف راك وهي من المزايا الهامة المناسبة إلى الاستخدام العائلي أو الفردي لكي تتسع لتحمل حقائب أعلى لسقف السيارة.
- تم اختيار وضعية شاشة سيارة تويوتا راش بعناية فائقة حتى يستطيع الركاب الرؤية في حال سطوع الشمس وتكون سهلة الاستخدام.
- تتميز عن باقي السيارات الأخرى بأنظمة الأمان والسلامة من حيث توفير 6 وسائد هوائية للفئتين الأولى والثانية.
- بها إمكانية تعديل أنظمة الأمان بالسيارة تبعاً للإعدادات الأخرى مثل التحكم في غلق مفتاح الأمان في حال تحويل وضعية الفتيس لوضعيات أخرى.
مواصفات سيارة تويوتا راش 2022
تمتلك المقصورة مجموعة كبيرة جداً من المواصفات التي تجعلها من أفضل السيارات الحديثة ومنها التالي:
- تأتي السيارة بمحرك 1500 سي سي تبلغ قوته 103 حصان عند 6000 لفة بالدقيقة.
- قوة عزم الدوران لمحرك السيارة تصل إلى 136 نيوتن متر.
- محرك السيارة يكون مناسب للقيادة على الطرقات الواعرة فقد يبلغ معدل التسارع من نقطة الصفر حتى 100 في 13 ثانية.
- سعة خزان الوقود 45 لتر ويبلغ متوسط استهلاك الوقود 6.6 لتر لكل 100 متر.
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