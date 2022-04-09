أقوي السيارات الرياضية..سيارة تويوتا راش 2022 بمواصفات وسعر خيالي في السعودية

تعتبر Toyota Rush 2022 من أقوى سيارات تويوتا الرياضية تم تصنيف هذه السيارة على أنها مركبة رياضية ومريحة، وإنها رياضة متعددة الأغراض لأنها عملية وأنيقة في نفس الوقت، ومجهزة بأحدث التقنيات التي يحتاجها الجميع في تنقلاتهم اليومية.تعتبر أيضًا من أقوى المركبات التي يمكنك من خلالها اكتساب الثقة الكاملة أثناء القيادة نظرًا لعدد من العوامل التي تجعلها واحدة من أقوى المركبات في العالم، وسنقدم التفاصيل الأكثر صلة بالخصائص والمواصفات الأساسية للسيارة والتي تتوافق مع أعلى معايير السيارات في السطور التالية

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

يتم تشغيل تويوتا راش 2022 بمحرك VVT-1 سعة 4 لتر وسعة 1.5 لتر ينتج 103 حصانًا وعزم دوران أقصى يبلغ 136 رطلاً للقدم.

المحرك متصل بصندوق أوتوماتيكي رباعي العلاقات.

نظام الجر الخلفي.

يبلغ استهلاك وقود السيارة حوالي 16.3 كيلومترًا للتر.

يأتي Rush 2022 بتصميم خارجي يجمع بين التصميم الديناميكي والمساحة والمساحة والمعروف باسم التصميم الديناميكي الهوائي حيث تم تجهيز السيارة بشبكة كروم عالية الجودة.

السيارة مزودة بعجلات ألومنيوم سوداء قياس 17 إنش.

تمتاز السيارة بواجهة أمامية أنيقة بفضل وجود شبك كروم مع شعار تويوتا في المنتصف.

تم تصنيف السيارة على أنها مركبة عائلية نظرًا لاحتوائها على مقصورة داخلية كبيرة يمكنها استيعاب ما يصل إلى سبعة أشخاص.

خصائص تويوتا راش 2022

مرايا خارجية كهربائية بلون الهيكل مع مؤشرات. المصابيح الأمامية الأكبر لها مصابيح أمامية جهاز عرض. المصابيح الأمامية LED مع قدرتها على توليد الطاقة الكهربائية. بصرف النظر عن ذلك هناك درع مثبت على النظارات الشمسية لإبعاد الأشعة. القدرة على تشغيل السيارة بالضغط على دواسة الفرامل ثم الضغط على القابض لبدء تشغيل المحرك ثم الضغط على القابض مرة أخرى لإيقاف التشغيل. محرك السيارة مزود بأمر توقيت الصمام المتغير الذكي المزدوج وهو هادئ. فترة الضمان والصيانة لـ Toyota Rush 2022 هي خمس سنوات أو 150 ألف كيلومتر. 6 وسائد هوائية SRS للسائق والراكب الأمامي بالإضافة إلى وسائد هوائية إضافية

أسعار تويوتا راش 2022 في السعودية

لم يتم نشر السعر الدقيق لسيارة Toyota Rush 2022 وكذلك موعد وصولها إلى المملكة العربية السعودية لكن المحللين يتوقعون أن تكلف السيارة نفس تكلفة الإصدار السابق من Rush 2021 أو أكثر قليلاً وسنلقي نظرة على سعر تويوتا راش 2021.