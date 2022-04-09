نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية أقل من 20 ألف ريال بحالة جيدة وممتازة في المقال التالي

أرخص سيارات دفع رباعي مستعملة ، أن لسيارات الدفع الرباعي SUV رونق خاص عند اقتنائها فهي توحي بالقوة والمتانة بفضل محركها الذي يتعدى الـ 4000 CC وقوة عزم دورانها وقوة هيكلها الخارجي الرياضي، نعد سيارات الدفع الرباعي من السيارات المتينة والاعتمادية بشكل كبير والتي تتحمل صعوبات الطرق الوعرة والمنحدرات والمطبات الشاقة، وتعد في المقام الأول من السيارات العائلية بفضل مقاعد الثمانية وفساحة مقصوراتها ووسع صندوق الأمتعة الذي يسيع فوق الـ 500 لتر، تعد أيضًا سيارة شبابية بفضل هيكلها الرياضي الجذاب الذي يجذب فئة عريضة من الشباب، سوف نعرض سعر سيارات دفع رباعي رخيصة في السعودية مع تفاصل المواصفات. أرخص سيارات دفع رباعي مستعملة شيفروليه بليزر موديل 2008 مستعملة بليزر تأتي بمحرك سعته 5700 سي سي وناقل حركي أوتوماتيك، تأتي السيارة مطابقة مع مواصفات دول مجلس التعاون الخليجي ثماني الأسطوانات.

عدد الكيلومترات 279 ألف كم.

تتواجد السيارة بمدينة الرياض.

بها تلف بسيط لا يُذكر وبحالة جيدة.

تحتوي السيارة على مكيف وقفل مركزي و8 مقاعد من الجلد، والمرايات والنوافذ كهربائية وعجلة القيادة معززة أليًا.

و8 مقاعد من الجلد، والمرايات والنوافذ كهربائية وعجلة القيادة معززة أليًا. سعر شيفروليه بليزر مستعملة 9 الاف ريال سعودي. فورد أكسبدشن XLT موديل 2006 مستعملة تأتي اكسبدشن بسعة محرك 5400 سي سي بناقل حركة أوتوماتيك، السيارة متطابقة مع مواصفات المجلس التعاوني الخليجي، 8 أسطوانات.

عدد الممشى 330 ألف كيلو متر.

تتواجد السيارة بمدينة الدمام ، الكورنيش.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

تحتوي على كاميرا مراقبة خلفية، ونظام مانع انزلاق الفرامل، نظام حماية كامل وميزة الدخول بدون مفتاح، ونظام مثبت سرعة، حساسات للركن ومشغل سي دي وبلوتوث وام بي ثري.

سعر فورد اكسبدشن مستعملة 12 ألف ريال سعودي. فورد أكسبلورر موديل 2010 مستعملة تأتي اكسبلورر بناقل حركة سعته 4000 سي سي بقوة 210 حصان وعزم دوران 344 نيوتن/ متر مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد الممشى 224 ألف كم.

السيارة متواجدة بمدينة الرياض.

السيارة بحالة ممتازة.

تحتوي على جنوط المونيوم ومكيف قوي ونظام حماية متكامل، وسنتر لوك والنوافذ والمرايات تعمل بالكهرباء ومشغل أسطوانات ومدعم ام بي ثري وراديو وبلوتوث.

سعر فورد اكسبلورر مستعملة 14 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة أرخص سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية أقل من 20 ألف ريال بحالة جيدة وممتازة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أرخص سيارات دفع رباعي مستعملة في السعودية أقل من 20 ألف ريال بحالة جيدة وممتازة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.