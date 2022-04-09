نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة هيونداي مستعملة بأقل من 15 ألف ريال بالسعودية أغتنم الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة هيونداي مستعملة، كثير من المواطنين بالمملكة يتمنون بشراء سيارة مستعملة بأقل الأسعار وتكون ذات جودة جيدة، لذلك هناك الكثير من العروض التي تقدمها بعض الشركات والمواطنين على سياراتهم لبيعها، فيبحث الكثير من المواطنين السعوديين والمقيمين عن السيارات المستعملة.

سيارة هيونداي مستعملة بأقل من 15 ألف ريال بالسعودية

نظرا لغلاء الأسعار على السيارات الحديثة واستغلال بعض التجار للظروف الحالية تعلن بعض الجهات عن عروض على السيارات المستعملة وسنتحدث عن بعض العروض المقدمة على سيارات هيونداي في مقالنا بأكثر من موديل والتي تبدأ أسعارها من 10 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي سوناتا موديل 2011 مستعملة للبيع

متوفر بمدينة القصيم في المملكة العربية السعودية سيارة هيونداي سوناتا موديل 2011، وناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي، ومميزات السيارة هي:

لون السيارة أبيض لؤلؤي.

عداد الممشي للسيارة 200.000 كيلو متر وقابل للزيادة.

سعر السيارة 13 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي النترا موديل 2012 مستعملة للبيع

للبيع في مدينة الدمام بالمملكة السعودية سيارة مستعملة هيونداي النترا موديل 2012 باللون الفضي، عداد الممشي تقريبا 215 ألف كيلو متر، باقي مزايا السيارة هي:

ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيكي. تعمل السيارة بالبنزين. محرك السيارة 4 سلندر. سعر السيارة 23 ألف ريال سعودي. للتواصل الاتصال بالرقم 966115202757+.

سيارة هيونداي اكسنت موديل 2019 مستعملة للبيع

السيارة متواجدة بمدينة الخالدية بريدة بالمملكة العربية السعودية نوعها هيونداي اكسنت موديل 2019 مستعمل بحالة جيدة جدا، وفيما يلي مميزات السيارة بكل وضوح:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

السيارة تعمل بالبنزين.

فرش السيارة والمحرك والشاصيه وكاله.

لون السيارة أبيض لؤلؤي.

سعر السيارة 30 ألف ريال سعودي كاش.

للتواصل الاتصال على 00966580139052+.

هيونداي اكسنت موديل 2016 مستعملة للبيع

متاح للبيع في مدينة جدة بالمملكة السعودية سيارة هيونداي اكسنت موديل 2016 السيارة مستعملة بحالة الجيد، لون السيارة أحمر لامع وناقل الحركة بها أوتوماتيكي، عداد الممشي بها بين 100 ألف ل 119.999 ألف كيلو متر، اللون الداخلي للسيارة أبيض غامق، يوجد على المقاعد تلبيسة، أرضية السيارة جلد ومتوفر بها فراشات بودي السيارة وكالة ما عدا الرف الأمامي عليه رش تجميلي فقط، سعر السيارة 23 ألف ريال دون تمويل للتواصل الاتصال على الرقم 0583920329.