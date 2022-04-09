الأحدث.. عروض رمضان للسيارات 2022 كيا بالتقسيط بسعر الكاش

عروض رمضان للسيارات 2022 كيا بالتقسيط بسعر الكاش، مع قدوم شهر رمضان الفضيل بدأت شركات السيارات والمعارض في الإعلان عن العروض الخاصة بها، وتتضمن هذه العروض العديد من الخصومات والتخفيضات بمناسية شهر رمضان الكريم، ومن أبرز الشركات التي قدمت عروضا مميزة وتناسب الكثير من عشاق السيارات هي شركة كيا الجبر، ويهتم الكثير من المواطنين المقيمين في المملكة العربية السعودية في معرفة جديد عروض السيارات، كما ان هناك فئة كبيرة من المجتمع السعودي تفضل شراء أحد موديلات شركة كيا، وفي سطور هذا المقال نوفر لكم أحدث عروض السيارات في رمضان 2022 عبر قائمة مفصلة.

عروض رمضان للسيارات 2022 كيا

وفرت شركة كيا الجبر عروضا على عدد من ماركات وموديلات الشركة مثل، كيا سونيت ، كيا سيلتوس ، كيا K5، ويمكن الحصول على السيارة بالتقسيط المريح وبسعر الكاش، ويسارع الكثير من المواطنين الراغبين في اقتناء السيارات للبحث عن العروض الجديدة المقدمة من كيا، ونستعرض لكم عبر ثقفني أقوى العروض وأحدثها التي تم الإعلان عنها مع بداية شهر رمضان المبارك، وقد بدأ تاريخ العروض لهذه السيارات اعتبارا من 1 أبريل 2022 ويستمر العرض لغاية يوم 30 أبريل 2022، ويتسائل العديد من الأشخاص عن مميزات العروض المقدمة في رمضان 2022، حيث أصبح بامكانك الحصول على سيارة بدو دفعة أولى، ويمكن لك التمتع بفترة صيانة تصل لمدة سنة أو السير مسافة 20.000 كيلو متر، وتوفر لك كيا أيضا خدمة المساعدة على الطريق بشكل مجاني لمدة 5 سنوات.

عرض سيارة كيا سونيت 2022 ال اكس بقسط شهري يصل إلى 1,008 ريال سعودي وفترة سداد 5 سنوات. عرض سيارة كيا سيلتوس 2022 ال اكس وتبلغ قيمة القسط الشهري 1,069 ريال سعودي ولمدة سداد 60 شهر. عرض سيارة كيا K5 2022 ال اكس بقسط شهري بقيمة 1,260 ريال سعودي وفترة السداد 5 سنوات.

عروض كيا 2022 من كيا الجبر في رمضان 2022

تعد سيارات كيا من السيارات المميزة والرائدة في المملكة العربية السعودية، كما أن سيارات الشركة تناسب العديد من الأشخاص والفئات من أصحاب الأعمال والعائلات.