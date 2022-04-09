نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض رمضان للسيارات 2022 في السعودية بخصومات هائلة وبدون تسديد دفعة أولى من المبلغ في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم كثيراً من عروض السيارات برمضان ويحاول الكثير اقتناص هذه الفرصة تماماً، فلقد وفرت شركات متعددة للسيارات الخصومات الرائعة على جميع أسعار سياراتها، وقدمت تسهيلات للسداد فبإمكانهم أن يتمتعوا بمميزات التقسيط دون أن يكون هناك أي فوائد أو حتى مصاريف إدارية، وكل هذا بمناسبة إتيان شهر رمضان الفضيل، وعبر هذا المقال سنقدم لكم عروض رمضان للسيارات 2022.

عروض رمضان للسيارات 2022

إن أسعار السيارات داخل الدول العربية تكن أكثر من السعر المتواجد بالدول المصنعة، وهذا لأن سعر السيارة يضاف له مصروفات النقل والرسوم الجمركية وكذلك الإدارية، فهذه العروض فرصة متميزة تساعد في القيام بشراء سيارة سعرها ممتاز، ولذلك فإننا سنقدم لكم الآن عروض السيارات بالمملكة السعودية وهي كالآتي:

عروض رمضان على سيارات تويوتا

إن تويوتا من السيارات الغنية عن التعريف وعلامة تجارية ويفضلها هواة السيارات، ومع إتيان شهر رمضان فهي تعمل على توفير تسهيلات متعددة، والتقسيط لديها ممتاز على حوالي 60 شهر على كافة السيارات، كما أن الشركة إلى وقتنا هذا لا تزال تقدم عروض ممتازة، ومنهم عرض السنتين، فهناك سيارات يمكنك أن تشتريها من العلامة التجارية تويوتا وتدفع 50 بالمئة، ثم تقوم بتقسيط بقية المبلغ حتى سنتين بحيث تقوم بدفع 425 ريالاً بالشهر، وبإمكانك أن تستفسر عن كافة العروض وتتواصل معهم عبر الرقم 8002442211.

عروض سيارات شيفروليه

إن سيارات شيفروليه علامة تجارية عالمية يعشقها كثير من الأشخاص ويفضلونها، وهي تقدم خلال شهر رمضان عروضاً على كافة المجالات للسيارات المتنوعة بها من يوكون تاهو، سيبرا، ترافرس، سوبربان، ويمكنك أن تشتري السيارة دون القيام بدفع أي دفعات أولى التقسيط مريح، حيث أن القسط الأول لن يتم أخذه إلا بعد مرور 90 يوم أي حوالي ثلاثة أشهر.

الدفعة الأخيرة ستكون 35 بالمئة المصاريف الإدارية لا توجد، بالنسبة لسيارة تاهو ويكون المرابحة تكون 1.50 بالمائة ثلاث سنوات، سيارة شيفروليه جي ام سي من نوع جرروف الجديدة، السيارة تكون بدون أي مصروفات أو رسوم إدارية الربح 0.50 بالمئة التقسيط ثلاث سنوات، وبالنسبة للضمان مفتوح عامين، ويمكنك أن تحصل على إجابة لجميع الاستفسارات والأسئلة وتتعرف على مزايا السيارات بزيارة الفرع الأقرب لك أو حتى بالاتصال على رقم 8002442244.