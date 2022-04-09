نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كاش أو تقسيط اقوي عروض كيا الجبر رمضان 2022 علي سيارتها اغتنم الفرصة بشراء سيارة جديدة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كاش وتقسيط اقوي عروض كيا الجبر رمضان 2022 ، حيث تم بدء العرض مع حلول شهر رمضان المبارك وتضمن العرض العديد من السيارات، وقد تم تقديم وإطلاق العرض بالتعاون مع شركة الجبر للتمويل التي تقدم خدمة التمويل الميسر للسيارات علي عروضها.

حيث يتمكن الفرد في جميع أنحاء المملكة الاستفادة من العرض المقدم علي سيارات كيا من شركة الجبر سواء كان الدفع كاش أو بالتقسيط، واختيار السيارة الأنسب له، مع صفقات رمضان للسيارات العديد من الشركات تتسابق بالمملكة لتقديم عروض خاصة على السيارات، وتقديم أفضل وسائل الراحة للمشترين، بالإضافة إلى خدمات التقسيط التي تتميز أنها يتم دفعها علي عدة سنوات، أليكم تفاصيل عَروض كيا الجبر رمَضان 2022.

كاش وتقسيط اقوي عروض كيا الجبر رمضان 2022

مع حلول شهر الخير قدمة شركة الجبر عروض جبارة علي سيارات كيا 2022، وذلك لعملائها ويتطلع العديد من المواطنين بالمملكة العربية السعودية من اغتنام تلك الفرصة؛ بشراء سيارة بسعر منخفض بالإضافة إلي إمكانية الدفع المسهلة سواء كان تقسيط علي عدد من السنوات أو كاش، وتتسم السيارة أنها من طراز ز MG تحمل الكثير من المزايا الميسرة علي المواطنين بما تتضمنه من التالي:

حالة أقساط السداد حيث يعفى المشتري من الدفعة الأولى دون جني أرباح أو أي نفقات عامة. تقسيط مريح يصل إلى ست سنوات أو أول 200.000 كم. إصدار قسائم للمشترين حتى 2 ألف ريال سعودي. يتم تطبيق الشروط والأحكام والالتزام بها من قبل المشتري والشركة.

عروض كيا الجبر رمضان 2022

اشتملت عروض شركة الجبر للسيارات علي تضمين كيا 2022 بالعروض لشهر الخير ومن ضمن العروض التالي:

كيا سونيت 2022 ال اكس، وتضمنت القسط الشهري 1,008 ريال سعودي، ومبلغ الدفعة الأولى 7,354 ريال، ومدة القسط 60 شهر. كيا سيلتوس 2022 ال اكس، وشملت القسط الشهري 1,069 ريال سعودي، ويتم دفع الدفعة الأولى 8,309 ريال، ومدة القسط 60 شهر. كيا K5 2022 ال اكس، وتضمنت تفاصيلها القسط الشهري 1,260 ريال سعودي، وتدفع الدفعة الأولى بمبلغ 9,792 ريال، ويتم تقسيطها علي 60 شهر.