وصلت السعودية…سيارة يوني من شانجان 2022 بمواصفات ومميزات وأسعار فى السعودية رائعه جدا

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سيارة يوني من شانجان في السعودية ،قد كشفت المجدوعي للسيارات الوكيل الحصري المعتمد لجميع سيارات شانجان بالمملكة العربية السعودية، عن طرحها لسيارة شانجان الجديدة بالأسواق السعودية، حيث أن الشركة قد قامت بالإعلان عن طرازي UNI _K وUNI_T الحديث التقني في أسواق السيارات الكروس والتي تتنافس بدرجة كبيرة، على حسب البيانات التي تتوفر بالسيارة الحديثة، وتأتي بمحرك يعمل بتقنية IDD عن الإصدارات التقليدية التي تعمل من خلال الوقود بالتجهيزات والتقنيات. سيارة يوني من شانجان في السعودية مواصفات سيارة شانجان يوني 2022 تضمن سيارة شانجان إعداد هاجين حديث حيث أن السيارة تعتمد للعمل بمحرك ذات سعة 1.5 لتر بجودة شحن فائقة والتي قد مزجت مع محرك كهربائي.

يوجد بالسيارة شبكة أمامية مع مصابيح أمامية رفيعة بتقنية الليد.

الهيكل الخارجي للسيارة يوجد به خط منزلق وبمظهر أملس.

تتركز واجهة الشحن الموجودة بالسيارة بجوار الراكب الأمامي من الخلف.

مزودة بفتحة تقوم بمليء الوقود كما أن السيارة تعمل بمحرك قوي يساعد بدرجة كبيرة بتوفير الوقود.

المقاعد الموجودة بالسيارة مزينة من الجلود الاصطناعية، ويتم التحكم بشكل إلكتروني بالمناخ داخل المقصورة الداخلية.

عجلة القيادة رياضية منقوش عليها علامة سيارات شانجان التي تميل للأعلى والأسفل.

والكثير من الكاميرات والعديد من أجهزة الاستشعار متوفر به نوافذ بانورامية والعديد من الخيارات الأخرى. مميزات سيارة شانجان 2022 القوة القصوى للحصان تبلغ نحو شانجان يوني كي 2022 يبلغ عنه قوة 170 حصان وذات أقصى عزم دوران 260 نيوتن.

أقصى قوة للمحرك الكهربائي قد تصل 116 حصان وذات عزم دوران يبلغ 330 نيوتن للمتر.

يتمكن للمحرك يعمل بالكهرباء بمفرده وأن يمتد السيارة بكمية كافية للمحرك الكهربائي لمسافة تبلغ نحو 130 كم.

تتميز السيارة بشاشة لمس ذات مقاس 12.3 بوصة وبشاشة عرض 10.25 بوصة وثلاثة قطع للسيارة ويوجد بها تروس بمحرك كهربائي بثلاث صمامات مختلفة. أسعار سيارة شانجان يوني كي 2022 قد تم طرح السيارة بسعر يبلغ نحو 30 ألف دولار بالأسواق العالمية وما يعادل 112 ألف ريال سعودي للفئة الأولى

للسيارة الغير شاملة الضريبة، وبعد القيام بإضافة ضريبة قد يصل سعر السيارة شانجان يوني كي 2022 بالسعودية 128 ألف ريال سعودي. عمر شويل - جدة وصلت السعودية...سيارة يوني من شانجان 2022 بمواصفات ومميزات وأسعار فى السعودية رائعه جدا - ثقفني

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