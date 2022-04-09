نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الروسي حكاية أسطورة اليسارات… سيارة لادا نيفا موديل 2022 فئاتها و مواصفاتها ومميزاتها وأسعارها في السعودية في المقال التالي
سيارة لادا نيفا موديل 2022 فئاتها، في ظل سعي شركة لادا الروسية نحو تطوير إنتاجها من الجيل الجديد من السيارات، أصدرت سيارة لادا نيفا ذات المواصفات القياسية التي تجمع بين التطور والحداثة في الإمكانات والفخامة في التصميم والعصرية، جانب سعرها المتميز الذي يناسب أغلب الفئات التي ترغب في الحصول علي سيارة جديدة بسعر مناسب ومواصفات جيدة ونستعرض معكم أهم التفاصيل عن سيارة لادا نيفا 2022.
سيارة لادا نيفا موديل 2022 فئاتها
مواصفات سيارة لادا نيفا 2022
- زودت سيارة لادا نيفا 2022 بمحرك جيد عدد الأحصنة فيه 83 حصان، ثم أن سعته تصل إلى 1.7 لتر أي حوالي 1700 سي سي.
- نظام الدفع في لادا نيفا 2022 هو الدفع الرباعي للعجلات، ويصل عزم دوران السيارة إلى 129 نيوتن/ متر.
- ناقل الحركة في لادا نيفا 2022 يدوي مزود ب 6 سرعات متنوعة.
- يأتي جنوط السيارة بمقاس 15 بوصة.
تم طرح 4 فئات من شركة لادا لسيارة لادا نيفا 2022 تختلف في إمكانياتها وسعرها وتلك الموديلات هي:
- لادا نيفا برونتو 2022
- ولادا نيفا بريستيج 2022
- لادا نيفا ترافيل 2022
- لادا نيفا ليجند 2022
- تتميز مقاعد سيارة لادا نيفا بخاماتها الرائعة التي تجعل الراكب يشعر بالدفي والاتساع.
- يوجد مكيف عوائي بالسيارة لتلطيف الجو خلال فصل الصيف أثناء القيادة.
- تتميز السيارة بنظام إضاءة عالي الجودة.
- تعد من أقوى سيارات الدفع الرباعي وأفضلها.
مميزات سيارة لادا نيفا 2022
تحتوي سيارة لادا نيفا 2022 على العديد من الكماليات مثل:
- شاشة تعمل من خلال اللمس.
- يوجد بها بلوتوث.
- تدعم خاصية عزل الضوضاء الخارجية.
- يميزها الثبات على الطرق السريعة والمنحنيات.
- يوجد بها عدة أنظمة تساعد على قيادة آمنة مثل الفرامل الحديثة بالإضافة إلى الوسائد الهوائية.
- تعد من السيارات التي توفر استهلا الوقود بشكل كبير.
- السيارة لها مظهر كلاسيكي يشبه تصميم السيارات في فترة الثمانينات.
عيوب سيارة لادا نيفا 2022
نظرا لحداثة إصدار السيارة في السوق السعودي فلم يتم رصد أهم سلبياتها بعد من العملاء.
سعر سيارة لادا نيفا 2022
- يبدأ سعر سيارة لادا نيفا في السوق السعودي من 34000 ريال سعودي وهذا السعر غير شاملة ضريبة المبيعات.
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