نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فقط 650 ريال سعودي وامتلك سيارة تويوتا برادو 2022 بمواصفات ومميزات عالية الجودة اقوي عرض من عبد اللطيف جميل في المقال التالي

فقط 650 ريال سعودي وامتلك سيارة تويوتا برادو 2022، تشتهر السيارة تويوتا برادو 2022 أنها من سيارات الدفع الرباعي التي تباع في السوق السعودي لذلك وفرت شركة عبد اللطيف جميل عروض تقسيط رائع لسيارة تويوتا برادو 2022 لتسهيل الحصول على السيارة من العملاء الذين لا يفضلون الدفع النقدي للمبلغ كاملا و تقسط على خمس سنوات وتتميز بالعديد من المواصفات القياسية ويوجد منها العديد من الألوان ونستعرض معكم أهم مميزات السيارة وتفاصيل عرض التقسيط. عرض تقسيط تويوتا برادو 2022 تقسط سيارة تويوتا برادو 2022 على 60 شهر حيث يدفع العميل قسط شهري بقيمة 650 ريال سعودي.

وتكون قيمة الدفعة الأولي 86.718 ريال سعودي.

أما الدفعة الأخيرة في تبلغ قيمتها 56.406 ريال سعودي.

نوع العقد في عرض تقسيط تويوتا برادو هو التأجير التمويلي ولا يوجد دفعه مقدمة.

سعر بيع السيارة نقدا في السوق السعودي 143.600 ريال سعودي.

قيمة الضريبة المضافة الإجمالية عند تقسيط السيارة 24.142 ريال سعودي وهذا العرض حصري.

ومقدم من شركة عبد اللطيف جميل لكل عملاء السعوديين. مواصفات سيارة تويوتا برادو 2022 يمكن تعديل المقاعد الخاصة بالسيارة تلقائيا في 6 اتجاهات مختلفة.

تتميز سيارة تويوتا برادو بهيكل صلب يتحمل السير على مختلف الطرق لمسافات طويلة.

تبلغ سعة محرك السيارة 2500 سي سي.

تحتوي السيارة على مقاعد مصنوعة من مواد فاخرة ومريحة جدا وواسعة للركاب. يبلغ عزم دوران السيارة 246 نيوتن لكل متر.

كما يبلغ مقاس جنوط السيارة حوالي 18 بوصة محرك السيارة مكون من أربع سلندرات.

وتبلغ سعة خزان الوقود بها حوالي 78 لتر.

تحتوي السيارة على عزل الضوضاء يمنع وصول صوت المحرك والطريق إلى داخل السيارة وإزعاج الركاب. مميزات سيارة تويوتا برادو 2022 تحتوي سيارة تويوتا برادو 2022 على العديد من الكماليات حيث تم تزويدها بـمكيف يعمل على توزيع الهواء بالسيارة.

على العديد من الكماليات حيث تم تزويدها بـمكيف يعمل على توزيع الهواء بالسيارة. كما تعمل السيارة من خلال نظام التشغيل الذكي الذي يساعد السائق في التحكم في جميع أبواب السيارة.

يوجد بها منفذ يو أس بي ومنفذ أي يو اكس.

كما تعمل السيارة من خلال ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات مختلفة.

يمكن التحكم في المقاعد الأمامية والخلفية للسيارة تويوتا برادو عن طريق الكهرباء بكل سهوله. عمر شويل - جدة فقط 650 ريال سعودي وامتلك سيارة تويوتا برادو 2022 بمواصفات ومميزات عالية الجودة اقوي عرض من عبد اللطيف جميل - ثقفني

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