مواصفات تويوتا رايز الجديدة فوق الخيال والسعر مناسب جدًا وبالتقسيط كمان على فترة طويلة

مواصفات تويوتا رايز الجديدة 2022 XLE الجديدة هي أحد أشهر سيارات المملكة العربية السعودية التي يبحث عنها محبي السيارات الجديدة والحديثة والمتطورة، كما أن هذه السيارة تمتلك الكثير من الصفات والخصائص العالية التي جعلتها محط أنظار الكثير من مواطني المملكة، ولذلك لابد من معرفة أهم مواصفاتها بالتفصيل، كما أن سعر بيعها وشرائها متناسب تماما مع إمكانياتها الرائعة والمناسبة لكل من يبحث عن سيارة مثالية من أجل السفر والذهاب إلى العمل في أسرع وقت ممكن دون التعرض إلى أي أعطال أو تأخير في السرعة، وهذا بسبب الإمكانيات التي تملكها تلك السيارة.

مواصفات تويوتا رايز الجديدة

تتميز سيارة تويوتا رايز 2022 XLE الجديدة بالكثير من المواصفات الجميلة التي يحتاج لها العملاء في أي سيارة يردون شرائها، ومن أهم مواصفاتها ما يلي:

ناقل الحركة في سيارة تويوتا رايز 2022 XLE الجديدة يعمل أتوماتيكي من النوع سي في تي.

كما أن نظام المحرك فيها هي البنزين.

تستهلك هذه السيارة وقود بنسبة 20.2 كيلو متر لكل لتر.

يمكن فتح هذه السيارة من خلال الريموت.

كما يوجد بها تقنية فتح الباب آليا، ونوافذها كهربائية، ويمكن التحكم من الدريكسون فيها.

تمتلك تلك السيارة عدد 2 وسائد هوائية ويوجد بها حساسات خلفية، كما يوجد بها مكيف يدوي ومرايا جانبية تعمل بالكهرباء.

خصائص سيارة تويوتا 2022 XLE الجديدة

تمتلك سيارة تويوتا رايز 2022 XLE الجديدة الكثير من الخصائص الرائعة التي جعلتها هدفا من حيث البيع والشراء في الأسواق داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم خصائصها ما يلي: