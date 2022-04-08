نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا برادو Toyota prado 2023 سيارة الدفع الرباعي القوية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا برادو Toyota prado 2023، تعتبر الإصدار الأخير لشركة تويوتا اليابانية السيارة تويوتا برادو من أهم إصدارات 2023 إذ أن الشركة تمت 70 عاما لذا قررت أن تصدر أحدث موديلات السيارات الرباعية الدفع والتي تمتاز بقوة وصلابة كبيرة، كما أن بها محرك ذو سعة ممتازة يولد قوة متميزة تجعلها تنافس بقوة في سوق السيارات، ونجد السيارة تنفرد بمواصفات داخلية وخارجية متعددة سوف نوضحها في هذا المقال.

تويوتا برادو Toyota prado 2023

تأتي تويوتا برادو بمواصفات عالية تمكنها من اجتياز المنافسة في الأسواق بنجاح، وتعتبر سيارات الدفع الرباعي من أفضل السيارات التي يمكنها السير في المناطق المتعرجة والأماكن الصحراوية، لهذا يبحث الكثير عن أنسب مواصفات وأسعار ونجد تويوتا برادو 2023 الاختيار الأمثل على الإطلاق من حيث المساحة والسرعة والسعر أيضا.

تويوتا برادو 2023 من الخارج

تتعدد مواصفات تويوتا برادو من الخارج إذ نجدها تتواجد بأكثر من لون لكي تجذب الأذواق المختلفة، كما أن بها نظام أمان ذكي يجعلها تتجنب التصادم حيث يصدر صوت إنذار قبل الأصطدام، وتعمل المكابح بنظام ذاتية الإنغلاق فتساعد السائق على تجنب الوقوع في خطر الحوادث، ونجد إطارات السيارة بمساحة 18 إنش مما يجعلها سهلة الحركة في اصعب الأماكن، وسعة محرك السيارة 2.7 لذلك فهو يولد قوة 162 حصلن، بينما المحرك الثاني ذو السعة 2.8 لتر يولد قوة 207 حصان.

تعد مصابيح السيارة من أهم مواصفاتها الخارجية حيث تأتي بقوة إضاءة كبيرة تجعلها توضح الرؤية في الليل وتسهل القيادة في الأماكن الضبابية، كما تمتاز بوجود كاميرا خلفية تعمل بدقة عالية لسهولة رؤية الطريق الخلفي.

تصميم تويوتا برادو 2023 من الداخل

تتمثل مواصفات تويوتا برادو الداخلية في كونها تحتوي على وسائط متعددة مختلفة مثل المكبرات الصوتية عالية الجودة وشاشة مساحتها 9 بوصة، كما أن المقاعد مصنوعة من الجلد الفاخر وبها إمكانية التحرك في ثمان اتجاهات، وتمتاز تويوتا برادو أيضا بكونها تدعم الانترنت والبلوتوث، وتلك المميزات تجعلها الرائدة في سوق السيارات إلى جانب كونها تمتاز بوجود جلد فاخر على الأبواب من الداخل.

سعر تويوتا برادو 2023

نجد أن سيارة تويوتا برادو 2023 تناسب في مواصفاتها جميع الأذواق والفئات العمرية لهذا يبحث الكثيرين عن سعرها في السعودية والكويت ومصر أيضا ويصل سعر تلك السيارة:

إلى 125000 ريال سعودي، بما يعادل 123000 درهم إماراتي، بينما سعرها في مصر حوالي 2،300،000 جنية مصري ويعادل أيضاً 10000 دينار كويتي.