نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوناتا ويارس وهايلكس وأزيرا للتنازل بأقل قسط شهري ومن غير مقابل في المقال التالي

عمر شويل - جدة سوناتا ويارس وهايلكس وأزيرا للتنازل بأقل قسط شهري ومن غير مقابل، توفرت سيارة هيونداي توسان أوتوماتيك موديل 2021 ممشى 28 ألف كيلو متر للتقبيل عبر الراجحي، ماكينة اربع اسطوانات سعة 2000 سي سي والقوة 155 حصان. تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 17 إنش، إطارات فاخرة، إضاءات ليد بالكامل، مقاعد مخمل، ثلاجة ومكيف يدوي، تحكم من خلال عجلة القيادة، زر تشغيل المحرك، إمكانية التحكم في الثبات، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث، 6 مكبرات الصوت. السيارة للتنازل بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1200 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 9 أقساط والمتبقي 51 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 30 ألف ريال قابلة للتقسيط على سنة أو سنتين حسب رغبتك.

عروض سيارات للتنازل من غير مقابل

تتوفر سيارة تويوتا هايلكس جي ال اكس 2 بنزين موديل 2021 ممشى 55 ألف كيلو متر للتنازل بدون مقابل، ماكينة دفع خلفي اربع اسطوانات سعة 2700 سي سي والقير عادي. تتميز بكشافات ضباب أمامية، حساسات خلفية، مقابض كروم، زجاج كهربائي، مرايا كهربائية مع خاصية الطي اوتوماتيك، إمكانية تبريد المقاعد الأمامية، تحكم من خلال المقود في الأوامر الصوتية والبلوتوث، عداد رحلات، سي دي مع مدخل USB، مراتب أمامية منفصلة، فتحات تكييف خلفي، موفر الوقود ECO، حساس كفرات وعدد خمس أحزمة امان، السيارة للتقبيل بنظام الأقساط وقيمة القسط الشهري 1679 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 16 قسط والمتبقي 44 قسط + دفعة تملُك قيمتها 45 ألف ريال قابلة للتقسيط.

تتوفر هيونداي ازيرا مستعمل موديل 2021 ممشى 30 ألف كيلو متر للتقبيل على الراجحي، ماكينة اربع اسطوانات سعة 3500 سي سي والقير أوتوماتيك ثماني السرعات، السيارة بحالة الوكالة عليها حماية أبواب وشمعات مع حماية نانو سيراميك على السيارة بالكامل، بالاضافة إلى تظليل عازل حراري من شركة جونسون. تتميز بفتحة سقف بانوراما، جنوط مقاس 18 إنش، انارة ليد عالي واطي، انارة ليد نهارية، تطعيمات كروم خارجية، حساسات خلفية، انوار ليد خلفية، عدد 2 شكمان خلفي، دخول ذكي، تشغيل ذكي، تشغيل عن بعد، مكيف لمس بتحكم منفصل، مرايا داخلية تعتيم، جلنط كهربائي بخاصية الهولد، شاحن لاسلكي، تحكم بالمقود للنظام الصوتي، قير f1 خلف المقود، مثبت سرعة. عداد رحلات باللغة عربية، شاشة معلومات ذكية، كاميرا خلفية، بلوتوث. السيارة للتنازل بالتقسيط بدون مقدم وقيمة القسط الشهري 1729 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 7 أقساط والمتبقي 53 قسط.

للتقبيل بأقل قسط ودون شروط

تتوفر سيارة تويوتا يارس أوتوماتيك مستعمل موديل 2021 ممشى 33 ألف كم للتقبيل بدون مقابل، ماكينة اربع اسطوانات سعة 1500 سي سي والقوة 105 حصان. السيارة فل أوبشن تتميز بحساسات خلفية، جنوط مقاس 14 إنش، فتح السيارة بالريموت، أقفال آلية للأبواب، نوافذ كهربائية، مقاعد مخمل، ومكيف يدوي، اتصال يو اس بي، مدخل AUX و4 مكبرات الصوت، مراقبة ضغط الهواء في الإطارات وفرامل مانعة للانغلاق. السيارة للتنازل بنظام الأقساط عن طريق شركة عبداللطيف جميل للسيارات وقيمة القسط الشهري 1236 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 13 قسط والمتبقي 47 قسط + دفعة نهائية قيمتها 17819 ريال.

تتوفر سيارة شانجان سي اس 75 مستعمل موديل 2021 ممشى 54 ألف كيلو متر للتقبيل على الراجحي، ماكينة Turbo دفع رباعي اربع اسطوانات سعة 1800 سي سي والقير أوتوماتيك سداسي السرعات، السيارة معها ضمان الوكالة 5 سنوات أو 150 الف كيلو، وهي خالية من الحوادث أو الأعطال وتم تركيب حماية واجهة لها من لومار. السيارة فل كامل تتميز بدبل، شاشه بخاصية الملاحة، كاميرات محيطية مع خاصية الاتجاهات، حساسات أمامية وخلفية، سقف بانوراما، ثلاجة، تشغيل ذكي، مقاعد جلد، خاصية المساعدة في المرتفعات، مثبت سرعة، مكيف لمس بتحكم منفصل وغيرها من المميزات. السيارة للتنازل تقسيط بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1195 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 22 قسط والمتبقي 38 قسط + دفعة أخيرة 28823 ريال.