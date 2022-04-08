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عمر شويل - جدة أحدث عروض فئات لاندكروزر برادو 2022 وخصم شامل من عبداللطيف جميل للسيارات، نزلت أسعار فئات تويوتا برادو الجديدة من قبل الوكيل مع بداية الأسبوع الثاني من شهر رمضان، فقد توفرت الفئة الأولى تي اكس 3 أبواب موديل 2022 بسعر 143 الف و600 ريال، وهي تأتي بمحرك دفع رباعي 4 سلندر سعة 2700 سي سي بقوة 164 حصان مع ناقل أوتوماتيكي للحركة. وبالنسبة لمواصفات تلك الفئة فهي تتميز بحساسات وكاميرا خلفية، مقاعد مخمل، إكسسوارات كروم، جنوط مقاس 19 إنش، ثلاجة داخلية، شاشة ترفيه، تحكم كهربائي بالمقاعد، شاحن لاسلكي، مكيف متعدد المناطق وغيرها من مزايا الترفيه والأمان.

أحدث عروض لاندكروزر برادو 2022

كما توفرت الفئة الثانية TXL1 من لاندكروزر برادو الجديدة بنفس السعر 143 الف و600 ريال، وهي تأتي بنفس المحرك ولكنها تختلف عن الفئة السابقة بجنوط مقاس 17 إنش وأربعة أبواب مع نفس التجهيزات السابقة. أما الفئة الثالثة تي اكس ال 3 موديل 2022 فقد بلغ سعرها 152 ألف و300 ريال، وهي تأتي بنفس محرك الفئتين الأولى والثانية ولكنها تتفوق من حيث وجود إضاءات ليد.

وتتوفر الفئة الرابعة برادو Txl ديزل 2022 بسعر 161 ألف و200 ريال ضمن تخفيضات السيارات من قبل عبداللطيف جميل، وهي تأتي بمحرك ديزل دفع كلي 4 سلندر سعة 2800 سي سي بقوة 201 حصان، وهي تختلف عن الفئة السابقة بأن الإضاءات هالوجين وتتفوق في وجود نظام المساعدة في المرتفعات. أما الفئة الخامسة تي اكس ال 1 6 سلندر فقد بلغ سعرها 165 الف و400 ريال، وهي تتميز بمحرك دفع رباعي 6 سلندر سعة 4000 سي سي بقوة 271 حصان، وتتفوق عن الفئة السابقة بحساسات خلفية، إضاءات ليد وكاميرات أمامية وخلفية.

أسعار فئات تويوتا برادو 2022 بالسعودية

الفئة السادسة تي اكس ال 2 موديل 2022 من لاندكروزر برادو بلغ سعرها 171 الف و600 ريال، وهي تأتي بنفس المحرك السابق ولكنها تتفوق بفتحة سقف بانوراما وعدة مزايا أخرى. أما بالنسبة للفئة السابعة تويوتا برادو VX1 موديل 2022 فقد توفرت بسعر 177 الف و900 ريال، وهي تأتي بنفس المحرك السداسي وتتفوق عن الفئة السادسة من حيث المزايا الداخلية والخارجية بجنوط مقاس 19 إنش، تجهيزات سحب المقصورة، عرض المعلومات على الزجاج، مقصورة خشبية ومقاعد جلد.

وتوفرت ضمن عروض عبداللطيف جميل الفئة الثامنة من تويوتا برادو 2022 وهي نسخة TXL ذكرى 70 عام بسعر 185 ألف و200 ريال، والتي تختلف في الشكل الخارجي عن بقية الفئات وتتميز بمقاعد جلد وفتحة سقف. أما الفئة التاسعة والأخيرة فئة VX1 ميد نايت فقد بلغ سعرها 192 الف و700 ريال، وهي تتفوق عن فئة VX1 بنظام المساعدة في صعود المرتفعات، صندوق خلفي كهربائي، إطارات فاخرة، و مقصورة خشيبة مميزة.