نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية لعام 2022 بمواصفات ومميزات جبارة في المقال التالي
أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية، يوجد العديد من السيارات المتنوعة في دولة السعودية لسنة 2022 حيث تختلف في التصميم والشكل الخارجي والثمن، فالسوق السعودي أكثر الأسواق تطورًا بشكل دائم وظل العديد من الأشخاص يبحثون عن السيارات الرخيصة في دولة السعودية، والأحسن جودة والأروع تصميمًا والأنسب من حيث الشكل.
أرخص وأحدث السيارات الحديثة في السعودية
سوف نقدم لكم أكثر من سيارة من السيارات الحديثة والرخيصة في السعودية
سيارة هيونداي جراند في السعودية :
- تتميز هذه السيارة بمحرك ذات أسطوانات رباعية.
- تبلغ سعته ما يقرب من 1199 سي سي.
- تصل قوته نحو 84 حصانًا علاوة على ذلك تبلغ قوة الدوران نحو 113 نيوتن لكل متر.
- تصل سرعة السيارة إلى 154 كيلومترًا في زمن قدره 60 دقيقة و99 كيلو كل 14 ثانية.
- يبدأ ثمن هذه السيارة من 53 ألف ريال في السوق السعودي ويوحد منافسة بين كل من فورد وبيكانتو وميراج.
- تتميز السيارة بوجود مرايا بنفس لونها.
- ويوجد بها قفل مركزي.
- ويوجد أيضا مقبس أمامي.
- علاوة على ذلك تتميز بالفرامل التي تمنع الانغلاق.
سيارة هوندا سيتي في السعودية :
- تصل سعة السيارة إلى 1499 سي سي وبها محرك يحتوي على 3 أسطوانات.
- تبلغ قوة السيارة نحو 118 حصانًا.
- يصل قوة الدوران حتى 144 نيوتن.
- تبلغ سرعتها نحو 189 كيلومترًا في 60 دقيقة.
- يبدأ ثمنها من 55300 ريال حتى يصل إلى 73200 ريال.
- تتميز بغطاء عازل للحرارة والضوضاء.
- يوجد ضوء في الناحية الخلفية لها.
- تتميز بمقبس 13 فولت في الناحية الأمامية.
- تحتوي نظامًا يعيق الانغلاق.
هيونداي أكسنت 2022 في السعودية :
- يبدأ سعرها من 45600 ريال حتى 49999 ألف ريال.
- تصل سرعة السيارة إلى 189 كيلومترًا في 60 دقيقة.
- من الممكن أن تصل حتى سرعة قدرها 99 كيلومترًا في 9 ثوان.
- تستهلك ما يقرب من 14.9 كيلومترًا لكل نصف لتر بنزين.
- تبلغ قوة دورانها نحو 155 نيوتن لكل متر.
- تصل قوة محركها نحو 122 حُصانًا.
سيارة إم جي 5 2022 في السعودية :
- يبدأ سعرها من 48000 ريالًا حتى 53000 ريالًا.
- تبلغ سعتها نحو 1.4 سي سي.
- تحتوي على 3 سلندرات.
- تصل سعة الخزان حتى 40 لترًا.
- تبلغ قوة المحرك نحو 111 حصانًا.
- تقدر قوة دورانها بنحو 149 نيوتن لكل متر.
- تبلغ أقصى سرعة لها 179 كيلومترًا في 60 دقيقة.
- تحتوي على 4 مقاعد.
- يوجد غطاء يعيق الحرارة والضوضاء.
- يوجد نظام يعيق الانغلاق.
- تتميز بدعامات لأي خطر في الطريق.
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