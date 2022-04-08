نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا يارس 2022 بأقل قسط ضمن عروض عبداللطيف جميل بشهر الكرم في المقال التالي

يارس 2022 السيارة الاقتصادية من الطراز الرفيع، صاحبة الأقل سحب في الوقود الأقل من بين السيارات تويوتا التي تعمل بالوقود، وتعد السيارة السيدان صغيرة الحجم من أكثر السيارات قوة في التكييف بين جميع منافسيها مثل فورد فيستا وبيجو 2008، وأعلن عبداللطيف جميل على عرض شهر الكرم الذي يشمل تويوتا يارس الجديدة بأقل الأسعار وأطول فترة سداد. تويوتا يارس 2022 بأقل قسط ضمن عروض عبداللطيف جميل بشهر الكرم عرض الكرم من عبداللطيف جميل على يارس 2022 يشمل عدم دفع الدفعة الأولى.

وفي الوقت نفسه قسط يارس الجديدة هو 1036 ريال سعودي.

دفعة يارس الجديدة النهائية هي 17 ألف و745 ريال سعودي.

النسبة المئوية على سنوات التمويل هي 18%. تفاصيل عرض عبداللطيف جميل على يارس الجديدة الاقتصادية السيارة بلا مصروفات إدارية.

الدفعة الأولى والثانية معافاة ضمن العرض الجديد والممتد في شهر رمضان.

ضريبة القيمة المضافة للسيارة هي 9 آلاف ريال تقريبا.

السعر الإجمالي مضاف إليه الضريبة هو 89 ألف و424 ريال سعودي.

القسط ممتد لمدة 60 شهر كاملين وهي أطول مدة لتقسيط السيارات في السعودية. مزايا يارس 2022 الجديدة في المملكة العربية السعودية السيارة تعطي قوة 105 حصان مكانيكي وكذلك تأتي بقير اتوماتيكي.

وفي الوقت نفسه السيارة استهلاكها 20 كيلومتر مقابل كل لتر وقود تحرقه.

الفئة المشار إليها ضمن العرض هي فئة يارس ستاندر.

السيارة تحتوي على أنظمة أمان جيدة بالإضافة إلى نظام مانع انغلاق الفرامل.

وفي الوقت نفسه تحتوي السيارة على نظام مراقبة ضغط الهواء في الكفرات.

ويعد هذا النظام من الأنظمة التي تحافظ على سلامة السيارة وبالتالي من يستقلها.

السيارة تحتوي على شاشة داخلية يمكن التحكم في الوسائط من خلالها. كيفية التواصل مع شركة عبداللطيف جميل للتمويل من أي مكان داخل المملكة العربية السعودية رقم التواصل مع الوكالة المشار إليها هو 800442211.

يمكن الاستعلام عن أي منتجات لشركة عبداللطيف جميل من خلال الاتصال على الرقم المرفق.

كذلك يمكن التواصل مع الشركة عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت.

ويمكن الدخول على موقع عبداللطيف جميل على الإنترنت من خلال البحث عليه عبر جوجل باسمه. عمر شويل - جدة تويوتا يارس 2022 بأقل قسط ضمن عروض عبداللطيف جميل بشهر الكرم - ثقفني

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