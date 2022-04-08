نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية بأقل من 20 ألف ريال فرصة لا تعوض في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة للبيع، تتوفر في المملكة العربية السعودية سيارات مستعملة للبيع بأرخص الأسعار بجانب جودتها العالية ومميزاتها وتلك السيارات متوفر عبر حراج بيع السيارات المستعملة في السعودية، وتعتبر تلك فرصة لا تعوض للمواطنين السعوديين نظرا لعدم قدرتهم على اقتناء سيارة حديثة بسبب غلو سعرها.
سيارات تويوتا مستعملة للبيع بالمملكة العربية السعودية
يبحث المواطنين السعوديين أو المقيمين عن السيارات المستعملة المعروضة للبيع لشرائها عوضا عن الجديدة بسبب أرتفاع الأسعار، لذلك جمعنا بعض البيانات عن السيارات.
سيارة تويوتا كورولا موديل 2013
يوجد في حراج السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية سيارة تويوتا كورولا موديل 201 بيضاء اللون، ناقل الحركة به أوتوماتيكي، السيارة مستعملة ولكن بحالة جيدة.
- عداد المشي بالسيارة ما بين 180.000 إلى 189.999 كيلو متر.
- تستخدم السيارة البنزين.
- يوجد فتحة سقف بالسيارة نفس اللون.
- سعر السيارة 20.000 ريال سعودي.
- للتواصل الاتصال على الرقم 00966597603436+.
- متاح تقسيط للسيارة ولابد من فحص السيارة جيدا قبل الشراء.
سيارة تويوتا يارس موديل 2012
- متوفر بمدينة ينبع سيارة تويوتا يارس موديل 2012 للبيع مستعملة بحالة جيدة.
- بها ناقل حركة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة ما بين 10.000 إلى 19.999 كيلو متر.
- نوع السيارة سيدان، لون السيارة فضي، سعر السيارة 15.000 ريال سعودي.
- للتواصل الاتصال على رقم 0596215310.
سيارة تويوتا كامري موديل 2013
السيارة موجودة في مدينة حفر الباطن نوعها تويوتا كامري موديل 2013 معروضة للبيع لغرض السفر، السيارة متاح دفع حقها سواء كاش أو تقسيط.
- عداد الممشي للسيارة ما بين 20.000 إلى 29.999 كيلو متر.
- يوجد بها ناقل حركة أوتوماتيكي.
- مرايا كهربائية، وأكياس هوائية.
- الكراسي بالسيارة من الجلد.
- لون السيارة أبيض، مكيف إيرباك.
- عند تقسيط السيارة يكون السعر 26 ألف ريال.
- في حال الكاش يكون سعر السيارة 20 ألف ريال.
- للتواصل الاتصال على 0096659750477+.
سيارة هايكس موديل 2012 مستعملة للبيع
متوفر في المدينة المنورة سيارة هايكس موديل 2012 مستعملة للبيع، نوع السيارة نقل نظيفة خالية من العيوب نهائي لم تتعرض لأي حادث.
- السيارة تعمل بالبنزين.
- لون السيارة بيضاء اللون.
- محرك السيارة بمكانية عالية الجودة.
- عداد الممشي أكثر من 20.000 كيلو متر.
- السيارة سعرها كاش 35.000 ريال سعودي ولا يوجد نظام تقسيط.
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