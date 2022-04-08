الغندورة وصلت.. سيارة سوزوكى اسبريسو اوتوماتيك فى السعودية 2022 بمواصفات واسعار جبارة وخيالية

الغندورة وصلت.. سيارة سوزوكى اسبريسو اوتوماتيك ، لقم تم طرح سيارة سوزوكي اسبرسو 2022 اليابانية بأسواق السيارات في المملكة العربية السعودية، ويتم تصنيف هذه السيارة من ضمن السيارات الاقتصادية، حيث أن سعرها منخفض مقارنته بباقي أنواع السيارات الحديثة الأخرى، بجانب أن قطع الغيار الأصلية الخاصة بها كمتوفرة بأسعار منخفضة ويمكن للجميع الحصول عليها بسهولة.

كما أنها من السيارات الصغيرة المتوفرة بفئة واحدة من خلال الإمكانيات والتجهيزات، ولكنها تمتلك مجموعة كبيرة من المواصفات الفنية ووسائل الراحة والأمان والترفيه، وسوف نستعرض لكم عبر السطور القادمة كل ما تريدون التعرف عليه عن سيارة سوزوكس اسبرستو أوتوماتيك.

الغندورة وصلت.. سيارة سوزوكى اسبريسو اوتوماتيك

السيارة واحدة من السيارات الحديثة التي تمتلك الكثير من المواصفات القياسية التي يبحث عنها كل شاب ويريد أن تكون داخل سيارته الخاصة والتي تمنحه قيادة أكثر من مميزة ومن أهم مواصفات السيارة ما يلي:

تمتلك المركبة محرك تبلغ سعته 1000 سي سي تيريو، يعمل على توليد قوة تصل لحوالي 67 حصان وقوة عزم الدوران 90 نيوتن متر.

كما أن التسارع يصل من نقطة الثبات حتى 100 كم خلال فترة زمنية يتم تقديرها بحوالي 14.3 ثانية وهذا وقت قياسي بالنسبة لكثير من العملاء.

تتميز السيارة بمساحة الشنطة الخلفية المميزة وتبلغ مساحتها إلى حوالي 239 لتر وتعطي راحة وأمان بشكل كبير جدتاً للمستخدم.

أم ما يميز سيارة سوزوكي اسبريسو 2022

تتمتع تلك السيارة بمجموعة من التجهيزات والمزايا التي لا مثيل لها ومنها التالي: