نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توسان 2022 الوعرة الجبارة بقسط رخيص ضمن عروض عبداللطيف جميل في المقال التالي

توسان 2022 السيارة الـ SUV متوسطة الحجم الوعرة الجبارة القادرة على إجراء عدد كبير من المغامرات المتنوعة في العديد من أنواع الطرق ومن بين هذه الأنواع من الطرق توجد الطرق الوعرة، وأطلقت وكالة عبداللطيف جميل للتمويل عرض تقسيط على هذه السيارة بدون مقدم ومقابل قسط قليل شهريا لمدة 60 شهر، الفئة المتاحة ضمن العروض هي فئة توسان سمارت GL دفع أمامي. توسان 2022 الوعرة الجبارة بقسط رخيص ضمن عروض عبداللطيف جميل وفي الوقت نفسه القسط الشهري لهيونداي توسان 2022 فئة GL دفع أمامي هو 1727 ريال.

كذلك السيارة بدون مقدم ضمن عروض شهر الكرم من عبداللطيف جميل.

النسبة السنوية على سنوات عقد التمويل هي 18%.

السيارة بدون مصروفات إدارية.

القسط الأول والثاني مخصومين بالكامل ضمن العرض من عبداللطيف جميل. باقي مزايا عرض عبداللطيف جميل على توسان 2022 القوية الخرافية يمكن تمويل الضريبة المضافة على السيارة وقيمة هذه الضريبة هي 15 ألف و33 ريال.

وفي الوقت نفسه السعر الإجمالي لـ توسان بعد انتهاء عقد التمويل هو 149 ألف و98 ريال سعودي.

كذلك يمكن دفع قيمة ضريبة القيمة المضافة كاش بدون تمويلها وهي ميزة لمن لا يريد رفع قيمة القسط. مواصفات توسان 2022 في السعودية تأتي السيارة بمحرك قوي يعمل بقوة 156 حصان ميكانيكي.

وفي الوقت نفسه السيارة تأتي بقير اتوماتيكي، وكذلك تأتي السيارة بحساسات خلفية و2 وسائد هوائية.

4 أسطوانات في المحرك، السيارة تعمل بالدفع الأمامي.

المحرك بسعة 2 لتر، استهلاك الوقود 13.4 كيلومتر مقابل حرق كل لتر.

وفي الوقت نفسه السيارة من فئة السيارات العائلية.

تأتي السيارة بنظام تثبيت السرعة، الدخول السريع بدون مفتاح، رز تشغيل سريع للمحرك.

نوافذ كهربائية تعمل بشكل جيد، التكييف يعمل بشكل أتوماتيكي، السيارة تحتوي على يو إس بي وأبل كار بلاي. باقي مزايا توسان الجبارة الوعرة السيارة تحتوي على كاميرا خلفية لكشف الطريق أثناء الرجوع للخلف.

وفي الوقت نفسه الإضاءة الأمامي للسيارة من نوع الإضاءة الليد القوية التي تكشف جميع النقاط أمام السائق.

مساحات التخزي في الشنطة الخلفية من السيارة واسعة للغاية حيث تأتي بمساحة 503 لتر وهي مساحة جبارة. عمر شويل - جدة توسان 2022 الوعرة الجبارة بقسط رخيص ضمن عروض عبداللطيف جميل - ثقفني

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